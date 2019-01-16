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16.01.2019
Военное обозрение

Хорватия окончательно отказалась от покупки F-16 у Израиля

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Стало известно об окончательном отказе властей Хорватии от закупки истребителей F-16 Barak у Израиля. Речь идёт о самолётах, которые ранее эксплуатировались в военно-воздушных силах ЦАХАЛ и которые Израиль собирался продать хорватским военным.

Источник изображения: Сайт ВВС ЦАХАЛ

В правительственном заявлении от 14 января говорится, что Национальный совет обороны Хорватии, в который среди прочих входят премьер-министр Андрей Пленкович и президент Колинда Грабар-Китарович, а также ряд парламентариев, принял решение о "смене концепции обновления авиапарка ВВС Хорватии". Ведомство отказывается от покупки "подержанных" истребителей F-16 у Израиля, которые, по первоначальным планам, должны были заменить истребители МиГ-21, находящиеся на вооружение страны НАТО.

Отказ от закупки связан в первую очередь с решением самого Израиля.

Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич ещё до принятия решения кабмином заявил:

Израиль проинформировал нас о том, что не может получить разрешения от третьей стороны на поставку F-16 Barak для нужд хорватских ВВС.

"Третьей стороной" являются США, которые фактически и заблокировали продажу б/у самолётов хорватам. Об этом "ВО" сообщало в своём материале от 7 декабря прошлого года. В США обвинили своих израильских коллег в "недобросовестной конкуренции на рынке вооружений".

Ранее в правительстве Хорватии заявили, что "дали Израилю срок на то, чтобы обдумать поставку самолётов". Теперь стало известно, что все сроки вышли, но Израиль поставок так и не начал. Именно поэтому официальный Загреб и заявил об отказе от дальнейшего рассмотрения вопросов приобретения истребителей F-16 у Израиля.

Теперь Хорватия рассматривает предложение от Швеции по истребителям JAS 39 Gripen.

15.01.2019
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Страны
Израиль
США
Хорватия
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
МиГ-21
Проекты
NATO
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