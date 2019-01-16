Войти
16.01.2019
Интерфакс-АВН

Гидролаборатория ЦПК возобновит работу после ремонта до конца года

68
0
0
Тренировка в бассейне
Тренировка в бассейне гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Звездный городок. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Завершение работ по реконструкции и ремонту гидролаборатории Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ожидается в текущем году, сообщил журналистам начальник ЦПК Павел Власов.

"В этом году она уже будет работать, уже провели частично испытания, наполняли резервуар водой, провели испытания отдельного оборудования", - сказал П.Власов.

Он сообщил, что в ходе работ пришлось расторгать контракты с предыдущим недобросовестным исполнителем. Глава ЦПК отказался называть точные сроки введения в строй гидролаборатории, в которой проходят тренировки космонавты.

Ремонт лаборатории начался в 2014 году, его планировалось завершить к концу 2016 года, однако сроки неоднократно переносились из-за проблем с разрешительной документацией и подрядчиками.

Гидролаборатория является одним из самых масштабных проектов ЦПК и была построена в 1980-е годы. Тогда для ее проектирования был сформирован специальный институт, который разрабатывал гидролабораторию, все системы, уникальные иллюминаторы, подвижную платформу.

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦПК Гагарина
Похожие новости
15.09.2017
Рогозин не принимал решения об увольнении начальника ЦПК Лончакова
04.04.2017
Сокращенный экипаж новой экспедиции на МКС утвердили к полету
12.11.2015
Только треть учебных самолетов для подготовки российских космонавтов находится в строю
12.05.2015
Корабль "Союз ТМА-17М" с тремя космонавтами отправится к МКС в середине июля - источник
28.12.2012
На смену «Союзам»
16.04.2008
Роскосмос готов оказать техническую помощь частному бизнесу в создании космических кораблей для туристических полетов – А.Перминов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 01:37
  • 91
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 16.01 01:23
  • 9
Источник: Роскосмос и РКК "Энергия" начали разработку концепции лунного корабля "Союз"
  • 16.01 01:15
  • 10
Дальний и беззащитный восток
  • 16.01 01:09
  • 19
Чем обновленный "Ночной охотник" может превзойти американский "Апач"
  • 16.01 00:13
  • 1
Создание Ил-114-300 получило новый сильный импульс
  • 15.01 23:15
  • 39
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 15.01 23:11
  • 6
СВ США намерены резко увеличить количество РСЗО в боевом составе
  • 15.01 21:52
  • 2
Глава ЦНИИТОЧМАШ: испытания самоходки для ВДВ "Лотос" начнутся в этом году
  • 15.01 21:37
  • 5
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
  • 15.01 21:05
  • 16
790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С
  • 15.01 20:30
  • 1
Фрегат "Адмирал Григорович" встаёт на плановый ремонт
  • 15.01 20:23
  • 1
Индийская армия меняет "Весло"
  • 15.01 19:32
  • 1
На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б
  • 15.01 19:17
  • 6
Фрегат с возможностями крейсера: что умеет "Адмирал Макаров"
  • 15.01 19:04
  • 6
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy