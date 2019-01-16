Гидролаборатория ЦПК возобновит работу после ремонта до конца года

Звездный городок. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Завершение работ по реконструкции и ремонту гидролаборатории Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ожидается в текущем году, сообщил журналистам начальник ЦПК Павел Власов.

"В этом году она уже будет работать, уже провели частично испытания, наполняли резервуар водой, провели испытания отдельного оборудования", - сказал П.Власов.

Он сообщил, что в ходе работ пришлось расторгать контракты с предыдущим недобросовестным исполнителем. Глава ЦПК отказался называть точные сроки введения в строй гидролаборатории, в которой проходят тренировки космонавты.

Ремонт лаборатории начался в 2014 году, его планировалось завершить к концу 2016 года, однако сроки неоднократно переносились из-за проблем с разрешительной документацией и подрядчиками.

Гидролаборатория является одним из самых масштабных проектов ЦПК и была построена в 1980-е годы. Тогда для ее проектирования был сформирован специальный институт, который разрабатывал гидролабораторию, все системы, уникальные иллюминаторы, подвижную платформу.