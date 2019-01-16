В РФ ответили на иронию СМИ США по поводу стелс-покрытия кабины Су-57
В американских СМИ высмеяли заявления российских авиапроизводителей о том, что при сборке новейших истребителей Су-57 и новых модификациях стратегических бомбардировщиков Ту-160 применяется стелс-покрытие для кабин. Напомним, что речь идёт о покрытии от "Ростеха", которое существенно снижает радиолокационную заметность, не снижая возможностей обзора для лётчика.
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Ирония в адрес российской разработки озвучена авторами небезызвестного издания The National Interest. В материале заявлено, что в США подобного рода технологию применяют ещё с 80-х годов. NI приводит в пример F-16, кабина которого разрабатывалась в рамках программы Have Glass. Тогда в США использовалось покрытие на основе оксида соединения индия и олова.
Напомним, что ранее в "Ростехе" сообщили о покрытия стекла, которое примерно вдвое повышает поглощение волн РЛС, снижая заметность (радиолокационную) кабины самолёта на 30 процентов. Такое покрытие получат не только упомянутые выше Су-57 и Ту-160, но также Су-30СМ, Су-34 и Су-35.
Российские военные эксперты отреагировали на иронию в американском СМИ, отметив, что размышлять о характеристиках российского стелс-покрытия на основании представленных в режиме общего доступа сведений, по меньшей мере, странно.
Экспертное мнение:
Заявление о "старой технологии" - полная ерунда. Технологии передачи информации на основе электромагнитных волн тоже не один десяток лет, но это же не означает, что пора высмеивать современные смартфоны.
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