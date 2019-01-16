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16.01.2019
Военное обозрение

В США уточнили "крайние" сроки закупок российских двигателей РД-180

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Закупки российских ракетных двигателей РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023-2024 годов, приводит RT заявление гендиректора совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывшего астронавта NASA Майкла Бейкера.

Огневое испытание двигателей РД-180

Источник изображения: https://twitter.com/roscosmos

Бейкер назвал российские силовые установки "фантастическим продуктом".

Мы, конечно же, будем продолжать работать и продавать эти замечательные двигатели как минимум до 2023-2024 годов и, скорее всего, дольше,

сказал он.

Гендиректор отметил также, что 20 лет сотрудничества стали очень продуктивными для обеих сторон.

Издание поясняет, что RD AMROSS приобретает выпускаемые в "Энергомаше" РД-180 и продает их компании United Launch Alliance (США), которая устанавливает двигатели на первой ступени носителей Atlas-5.

В конце октября 2018 года "Энергомаш" передал американской стороне партию из четырех двигателей РД-180.

В ноябре прошлого года стало известно о намерении США продлить договор по двигателям, несмотря на давление конгресса, призывающего отказаться от РД-180 в пользу силовых установок собственного производства.

Ранее сообщалось, что в сентябре американская компания Blue Origin получила заказ на изготовление новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных носителей Vulcan, которые, как утверждалось, к 2023 году должны заменить ракеты Atlas-5 с российскими двигателями.

15.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Blue Origin
NASA
ULA
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