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16.01.2019
Военное обозрение

Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" продолжает швартовные испытания

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Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает швартовные испытания, находясь у достроечной набережной Северной верфи, на фрегате началась подготовка к весеннему этапу ходовых. Об этом "Военному обозрению" сообщили в пресс-службе ПАО СЗ "Северная верфь".

Источник изображения: ПАО СЗ "Северная верфь"

Как сообщается, фрегат успешно прошел первый этап ходовых испытаний, в ходе которого преодолел более 500 морских миль, проверив работу главной энергетической установки на скорости 26 узлов. Более высокую скорость фрегату развить не удалось из-за сложной ледовой обстановки. Тем не менее, основные задачи первого этапа испытаний были выполнены в полном объеме. Во время первого этапа испытаний на фрегате, кроме членов экипажа, находились судостроители Северной верфи и офицеры Военного представительства Министерства обороны.

В настоящее время фрегат пришвартован у достроечной набережной Северной верфи. На нем продолжаются швартовные испытания, в частности, спецоборудования и комплексов вооружения, и устраняются замечания по первому этапу испытаний. Ходовые испытания фрегата будут продолжены при улучшении ледовой обстановки.

По планам судостроителей, новейший фрегат будет передан Минобороны до конца этого года.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, пр этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с., Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВт

На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27

15.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Продукция
А-192
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
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