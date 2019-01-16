СМИ: японские власти и Boeing будут сотрудничать в разработке электросамолетов

Как отмечает агентство Kyodo, уже в 2020-х годах в мире могут появиться частично электрические гибридные летательные аппараты, способные взять на борт до 50 пассажиров

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Правительство Японии достигло договоренности с американской корпорацией Boeing о сотрудничестве в разработке технологий нового типа, в первую очередь, самолетов, которые приводятся в движение электрическим двигателем. Как сообщает во вторник агентство Kyodo, японское министерство экономики, торговли и промышленности будет в рамках соглашения знакомить партнеров из США с новейшими национальными достижениями в этой отрасли в целях их скорейшего внедрения в производство.

В последнее время, отмечает агентство, в мире растет интерес к разработке электросамолетов, которые будут оказывать менее вредное воздействие на окружающую среду и позволят серьезно снижать расходы на топливо. Уже в 2020-х годах, как ожидается, могут появиться частично электрические гибридные летательные аппараты, способные взять на борт до 50 пассажиров.

Японские компании с этой целью прилагают существенные усилия к разработке авиационных электромоторов и аккумуляторов большой емкости. В частности, во вторник после подписания в Токио протокола о сотрудничестве между министерством экономики, торговли и промышленности и Boeing состоялось совещание с участием ведущих японских корпораций, включая машиностроительных гигантов Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.