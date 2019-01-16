Отодвинули горизонт: новые РЛС прикроют воздушную границу России

Система радиолокационных станций обеспечит защиту от ракет малой и средней дальности

Россия продолжает совершенствовать систему радиолокационных станций дальнего обнаружения. РЛС, в том числе новейшие загоризонтные, способны засечь баллистические и крылатые ракеты, самолеты, спутники и другие летательные аппараты в режиме реального времени на расстоянии в несколько тысяч километров. Поля наблюдений новых станций пересекаются, что при необходимости позволит им подстраховывать друг друга. Именно эта система должна будет обеспечить защиту от ракет средней и меньшей дальности, если их разместят рядом с российскими границами.

В конце 2018-го завершился первый этап развертывания многоэшелонированной системы РЛС дальнего обнаружения, рассказали "Известиям" в Минобороны. В Ковылкино (Мордовия) заступила на опытно-боевое дежурство новейшая загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер", а ранее, в 2017 году, заработали три РЛС типа "Воронеж".

Пока РЛС "Контейнер" работает в тестовом режиме. Официально на вооружение ее примут менее чем через полгода — после заключительного этапа государственных испытаний в войсках.

Не стоит сбрасывать со счетов и радары предыдущего поколения, находящиеся на боевом посту: РЛС "Дарьял" в Печоре, "Днепр" — в Мурманской области и Казахстане, "Волга" — в Белоруссии.

Существующая уже сейчас сеть РЛС дальнего обнаружения надежно прикрывает территорию страны от внезапных атак с воздуха, рассказал "Известиям" бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Станции смогут обнаружить, сопроводить, классифицировать и вовремя перехватить не только баллистические цели или космические объекты, но и крылатые ракеты, самолеты, беспилотники и другие летательные аппараты, — отметил он.

Заглянули за горизонт

Надгоризонтные РЛС типа "Воронеж" и загоризонтная РЛС типа "Контейнер" составляют костяк системы радиолокационных станций дальнего обнаружения.

— Станции типа "Воронеж" фиксируют все, что происходит в атмосфере и космосе в пределах прямой видимости, — рассказал "Известиям" военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Но они не могут заглянуть за линию горизонта. Разработчики, однако, научились "отодвигать" границу обнаружения за счет высоты антенны. "Контейнер" же видит цели за линией горизонта, несмотря на искривление земной поверхности. Зондирующие импульсы такой станции способны, отразившись от ионосферы, уйти за горизонт, облучить там цель и возвратиться назад.

Минус такой станции в том, что она не может заглянуть в космос и поэтому отслеживает цели в узком коридоре от поверхности земли до ионосферы. Это затрудняет определение параметров баллистических ракет, которые быстро покидают атмосферу, но зато позволяет фиксировать пуски и траекторию полета крылатых ракет за горизонтом.

Обе системы дополняют друг друга. "Контейнер" обнаружит ракеты при старте за горизонтом, после чего передаст информацию "Воронежу". Надгоризонтальной РЛС останется встретить ракеты в зоне своей видимости: уточнить параметры и навести на цель средства ПВО, объяснил эксперт.

Достучаться до небес

Сейчас на боевом дежурстве стоят семь РЛС "Воронеж" — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. На вооружении армии находятся три варианта таких РЛС: "Воронеж-М" (работает в метровом диапазоне волн), "Воронеж-ДМ" (дециметровом) и "Воронеж-СМ" (сантиметровом). Метровые РЛС гарантируют высокую дальность обнаружения объектов, а остальные позволяют более точно установить параметры цели и навести зенитные ракеты. Дальность обнаружения целей у таких станций — до 6 тыс. км.

Все компоненты РЛС изготавливаются и испытываются на заводах, что позволяет собирать станцию на новом месте в течение 12–18 месяцев.

Строительство первой опытной станции 29Б6 "Контейнер" в Мордовии заняло больше 10 лет. Ее главная задача — выявление воздушных целей, включая крылатые ракеты. Она должна сыграть важную роль при обнаружении стартов ракет средней и меньшей дальности в Европе. Из Мордовии РЛС сможет отслеживать воздушную границу от Прибалтики до Монголии. По имеющимся сведениям, станция обнаруживает цели на расстоянии в несколько тысяч километров, то есть на западном направлении "дотягивается" до Великобритании.

Пресечь угрозы

Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к их размещению в Европе, в том числе Восточной. Вместе с возросшим количеством крылатых ракет и неядерного высокоточного оружия это значительно повышает угрозу нанесения так называемого внезапного обезоруживающего удара по территории России.

В ХХ веке крылатые ракеты, нацеленные на СССР, базировались на западе континента — в ФРГ и других странах НАТО, поэтому у Советского Союза был солидный буфер из стран Варшавского договора. Теперь его нет, что сокращает время подлета ракет к российским границам и усложняет задачу силам ПВО.

— Тем не менее мы защищены от внезапной атаки средств воздушно-космического нападения, — уверен Айтеч Бижев. — Но в случае начала атаки из-за сокращения подлетного времени ракет необходимо действовать быстро и четко. Подстраховывать РЛС будет орбитальная группировка спутников и разведка, которая по своим каналам должна заранее выяснить время возможного удара.

Строительство новых РЛС продолжится. Вторая станция типа "Контейнер" должна появиться на Дальнем Востоке. В планах также возведение нескольких РЛС "Воронеж". Новые станции построят в Севастополе, Республике Коми и Мурманской области.

Алексей Рамм, Богдан Степовой