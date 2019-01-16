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16.01.2019
Военное обозрение

Роскосмос: Россия сравнялась с США по средствам контроля космоса

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Россия сравнялась с Соединенными Штатами по системе контроля космического пространства, заявил представитель Роскосмоса Юрий Макаров, передает РИА Новости.

Источник изображения: Роскосмос

Выступая на заседании президиума Российской академии наук, представитель Роскосмоса, в частности, заявил, что российская система контроля космического пространства сравнялась с американской, тем самым достигнув паритета в количестве контролируемых низкоорбитальных и высокоорбитальных объектов, хотя еще пять лет назад Россия сильно отставала от США.

По информации, представленной Макаровым в качестве слайдов, на низкой орбите российская система контроля отслеживает около 6 тысяч низкоорбитальных объектов, тогда как американская - 10 тысяч 300. На высокой орбите ситуация сложилась иначе: под контролем российской системы находится 7600 высокоорбитальных объектов, а под контролем Соединенных Штатов - 4700.

При этом сообщается, что Россия разместила наземные средства контроля Роскосмоса не только на своей территории, но и территории других государств и планирует дальнейшее расширение сети средств контроля. По планам Роскосмоса, очередной точкой размещения средств станет территория Южноафриканской республики, где до конца года будет создан новый пункт наблюдения.

Также Макаров рассказал, что в настоящее время количество так называемого космического мусора, размер которого превышает 1 см в поперечнике, составляет по разным оценкам от 600 до 700 тысяч объектов. Кроме того, на орбите работает 2000 действующих спутников.

15.01.2019
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