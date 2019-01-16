На пляж с "Хризантемами": береговые бригады усиливают артсистемами

ВМФ получил на вооружение сверхдальние противотанковые ракетные комплексы

Береговые артиллерийские бригады ВМФ начали вооружать сверхдальними противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Хризантема-С", способными уничтожать бронетехнику, вертолеты и катера противника на расстоянии свыше 10 км. Это единственный ПТРК, способный обнаружить цель с помощью радиолокатора, то есть он может поражать объекты в любую погоду и в любое время суток, даже не наблюдая их визуально.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ, первые противотанковые ракетные комплексы получила на вооружение артиллерийская бригада Балтийского флота. До конца года "Хризантемами-С" будут оснащены все артиллерийские бригады военно-морского флота. Знакомить с новыми комплексами солдат и офицеров начнут представители завода-изготовителя прямо в воинских частях.

Всепогодный противотанковый ракетный комплекс 9К123 "Хризантема-С" — разработка АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения". Кроме ПТРК, здесь выпускают оперативно-тактические ракетные комплексы, в том числе знаменитые "Искандеры", переносные зенитные ракетные комплексы и системы активной защиты бронетехники.

Ранее "Хризантема-С" стояла исключительно на вооружении Сухопутных войск. Комплекс считается самым мощным из всех российских сухопутных ПТРК. Он — один из немногих ПТРК в мире с ракетой, имеющей сверхзвуковую скорость полета.

Боевая машина создана на базе БМП-3 и развивает максимальную скорость до 70 км/ч. Обладает высокой проходимостью и способна действовать даже в условиях применения оружия массового поражения. Немаловажно и то, что она может плавать. Экипаж состоит из двух человек.

Максимальная дальность стрельбы — более 10 км. Боевая машина оснащена двумя независимыми каналами наведения: оптико-лазерным и радиолокационным. Это позволяет эффективно уничтожать цели даже в сложных метеоусловиях, а также в условиях дымовых помех.

Пуск ракет выполняется с места. При этом боевая машина может одновременно держать под прицелом сразу две цели. Скорострельность составляет до четырех ракет в минуту. Боекомплект боевой машины 9П157 — 15 противотанковых управляемых ракет 9М123 и 9М123Ф калибром 155 мм и массой более 60 кг.

Система предназначена для поражения современных и перспективных бронемашин, в том числе оснащенных высокотехнологичной динамической защитой. Также комплекс способен сбивать низколетящие воздушные и топить малотоннажные надводные цели, в том числе бронекатера. Скорость поражаемых наземных целей — до 60 км/ч, воздушных — до 340 км/ч. ПТРК способен разрушать оборонительные сооружения и уничтожать противника в укрытиях.

Большая эффективная дальность ведения огня в любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищенность делают комплекс эффективным при проведении оборонительных и наступательных операций.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, "Хризантема" — это высокомобильная плавающая платформа с мощным вооружением, эффективность которой неоднократно подтверждалась в боевой обстановке.

— Сегодня морская пехота остро нуждается в современных артиллерийских системах, и возможности "Хризантемы" соответствует их требованиям, — рассказал эксперт "Известиям". — Раньше для артиллерийской поддержки морской пехоты использовались самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона". Однако "Хризантемы" — это более универсальное средство, которое способно пробивать даже мощную броню танков. При необходимости их можно десантировать с кораблей.

Сейчас в составе береговых войск находится шесть ракетно-артиллерийских и ракетных бригад, четыре артполка и пять артиллерийских дивизионов. Больше всего береговой артиллерии находится в распоряжении Черноморского флота.

Алексей Рамм, Александр Круглов