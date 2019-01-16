Войска на западе России одели в керамическую броню

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской и Смоленской областях получили более полутора тысяч бронежилетов нового типа.

- Бронежилет входит в экипировку "Ратник". Он снабжен керамическими панелями пятого и шестого класса защиты, выдерживающими выстрел в упор из снайперской винтовки Драгунова и попадание усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова. Вес бронежилета 7,5 килограмма, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Благодаря модульной конструкции на экипировку легко монтируются дополнительные секции для магазинов, подсумков, средств химзащиты и другого снаряжения.

Антон Валагин (Смоленск)