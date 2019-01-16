Войска на западе России одели в керамическую броню
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Прототип комплекта снаряжения "Ратник-3".
Источник изображения: rg.ru
Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской и Смоленской областях получили более полутора тысяч бронежилетов нового типа.
- Бронежилет входит в экипировку "Ратник". Он снабжен керамическими панелями пятого и шестого класса защиты, выдерживающими выстрел в упор из снайперской винтовки Драгунова и попадание усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова. Вес бронежилета 7,5 килограмма, - рассказали в пресс-службе ЗВО.
Благодаря модульной конструкции на экипировку легко монтируются дополнительные секции для магазинов, подсумков, средств химзащиты и другого снаряжения.
Антон Валагин (Смоленск)
15.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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