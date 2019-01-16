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16.01.2019
Российская газета

Войска на западе России одели в керамическую броню

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Комплект "Ратник-3"
Прототип комплекта снаряжения "Ратник-3".
Источник изображения: rg.ru

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской и Смоленской областях получили более полутора тысяч бронежилетов нового типа.

- Бронежилет входит в экипировку "Ратник". Он снабжен керамическими панелями пятого и шестого класса защиты, выдерживающими выстрел в упор из снайперской винтовки Драгунова и попадание усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова. Вес бронежилета 7,5 килограмма, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Благодаря модульной конструкции на экипировку легко монтируются дополнительные секции для магазинов, подсумков, средств химзащиты и другого снаряжения.


 Антон Валагин (Смоленск)

15.01.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
СВД
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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