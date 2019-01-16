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16.01.2019
Российская газета

Фото: сирийские военные защитили "Шилку" необычным способом

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ЗСУ-23-4 "Шилка"
ЗСУ-23-4 "Шилка".
Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось фото необычно оборудованной огневой позиции.

Речь идет о ЗСУ-23-4 "Шилка", которая ведет огонь по наземным целям через вкопанную в насыпь трубу.

Снимок опубликовав в блоге andrei-bt под заголовком "Из творчества сирийской армии".

В комментариях к фотографии отмечается, что сектор обстрела через такую трубу, особенно если она длинная, получается совсем небольшой. Но и столь ограниченная бойница вполне оправдана, если "Шилка", например, пристрелялась к конкретному перекрестку или простреливает улицу вдоль.

ЗСУ-23-4 "Шилка" изначально создавалась как зенитная самоходная установка, имеющая счетверенную автоматическую 23-миллиметровую пушку. Ее скорострельность составляет 3400 снарядов в минуту. Сейчас установка используется против наземных целей в локальных конфликтах.


 Руслан Мельников

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Сирия
Продукция
Шилка
Проекты
ИТ
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