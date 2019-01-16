Министр обороны провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время селекторного совещания министра обороны с руководящим составом Вооруженных Сил. 6 октября 2017.

ЦАМТО, 15 января. В Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось первое в наступившем году селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр обороны поблагодарил всех военнослужащих, кто в новогодние и рождественские праздники находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов.

Руководитель военного ведомства напомнил, что итоги деятельности Вооруженных Сил за 2018 год были подведены на декабрьском расширенном заседании Коллегии Министерства обороны под руководством Верховного Главнокомандующего, который высоко оценил проделанную работу и поставил ряд задач на предстоящий период.

Министр обороны озвучил главные из них.

Первое. В текущем году предстоит продолжить укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил.

В частности, перевооружить четыре полка на ракетный комплекс "Ярс", приступить к развертыванию ракетного полка с новейшим комплексом "Авангард".

Обеспечить выполнение планов по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", оснащенный баллистическими ракетами "Булава".

Второе. Важно повышать качество оперативной и боевой подготовки.

С этой целью в течение года необходимо провести все запланированные учения и тренировки, в том числе стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", учение стратегических ядерных сил "Гром" и совместное учение вооруженных сил России и Белоруссии "Щит Союза-2019".

Третье. Нужно продолжить совершенствование систем управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы.

Завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных.

Четвертое. Требуется обеспечить эффективный контроль за реализацией государственной программы вооружения и заданий гособоронзаказа, с тем, чтобы к концу года выйти на установленные показатели.

Пятое. Следует более активно развивать военное сотрудничество с союзниками, прежде всего по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

"Реализация этих первоочередных задач позволит поднять боевые возможности Вооруженных Сил на более качественный уровень, гарантированно защищать национальные интересы государства", – подчеркнул министр обороны.

Глава военного ведомства обозначил ряд основных направлений работы в 2019 году.

Как отметил Сергей Шойгу, в сфере материально-технического обеспечения необходимо продолжить строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.

Также требуется ввести в эксплуатацию более 4200 единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1500 современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Провести около 300 тысяч технических обслуживаний и ремонтов, поставить в войска свыше 5 миллионов тонн материальных средств.

Помимо этого, в текущем году большое внимание будет уделяться конгрессно-выставочной деятельности и военно-спортивным вопросам.

Важным событием года станет пятый Международный военно-технический форум "Армия", который пройдет во всех военных округах и на Северном флоте.

С 3 по 17 августа будут проведены очередные Армейские международные игры, которые станут еще более масштабными по числу участников и географии состязаний.

Продолжится обустройство Военного инновационного технополиса "ЭРА" и формирование его единой структуры, которая позволит реализовывать инновационные проекты в полном объеме – от разработки концепций до изготовления макетных и опытных образцов.

"Одним из приоритетных направлений нашей работы остается перевооружение армии и флота", – отметил министр обороны.

На реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных Сил в текущем году предусмотрено более одного триллиона 440 миллиардов рублей.

Как пояснил Сергей Шойгу, почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов, с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%.

Важные задачи стоят в области капитального строительства и жилищного обеспечения.

"Основные усилия военно-строительного комплекса следует сосредоточить на совершенствовании военной инфраструктуры в соответствии с системой базирования Вооруженных Сил", – подчеркнул министр обороны.

По его словам, по-прежнему будут активно применяться современные типовые проекты, новые технологии, особенно в отношении объектов, влияющих на боевые возможности армии и флота.

Глава военного ведомства поставил задачу сохранить темпы строительства при строгом соблюдении качества работ, наращивать показатели жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей.

"Планируется, что с использованием средств накоплений и ипотечных кредитов в этом году жилье смогут приобрести до 25 тысяч военнослужащих", – пояснил Сергей Шойгу, особо отметив при этом, что при проведении всех мероприятий необходимо осуществлять жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.

"Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней", – заключил министр обороны.

По итогам совещания руководителями органов военного управления были получены оперативные задачи по линии своей ответственности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.