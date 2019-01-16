В 2019 году в войска ЮВО поступит более 1 тыс. ед. ВВСТ

ЦАМТО, 15 января. Более 1 тыс. ед. вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) поступит в войска Южного военного округа (ЮВО) в 2019 году.

О планах оснащения войск ЮВО сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

"Около 400 ед. новейших и модернизированных образцов военной техники, спланированных к поставке в рамках перевооружения войск ЮВО, позволят в текущем году повысить долю оснащенности современными видами вооружения до 67 проц.", – сообщил А.Дворников.

"Авиацию округа пополнят 30 новых самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации, а на Черноморский флот и Каспийскую флотилию спланирована поставка девяти боевых кораблей и катеров", – уточнил командующий ЮВО.

Значительное количество современной техники поступит в соединения и воинские части связи, радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерных войск.

Помимо новейших образцов вооружения и военной техники, в войска ЮВО поступят более 700 ед. надежных и эффективных видов ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанковой и автомобильной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.