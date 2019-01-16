На перевооружение ВС РФ в 2019 году потратят около триллиона рублей

ЦАМТО, 15 января. Около триллиона рублей планируется потратить в этом году на закупку новейшего вооружения и военной техники для ВС РФ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 15 января министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"На реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных Сил в текущем году предусмотрено более 1,44 триллиона рублей. Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%", – сказал министр на селекторном совещании.

В целом, как сообщалось, в 2020 году доля современного вооружения и техники в ВС РФ должна возрасти до 70%.

При этом С.Шойгу подчеркнул, что необходим "жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств со стороны руководителей всех уровней", – отмечает агентство.