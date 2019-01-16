Войти
16.01.2019
ЦАМТО

Четыре полка РВСН перевооружат на комплексы "Ярс" в 2019 году

72
0
0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ТАСС

ЦАМТО, 15 января. Четыре ракетных полка РВСН в 2019 году перевооружат на новейшие ракетные комплексы "Ярс", также предстоит развертывание ракетного полка с комплексом "Авангард".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 15 января на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

"В текущем году нам предстоит продолжить укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. В частности, перевооружить четыре полка на ракетные комплексы "Ярс", приступить к развертыванию ракетного полка с новейшим комплексом "Авангард", – сказал он.

Как отметил С.Шойгу, также предстоит обеспечить выполнение планов по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Кроме того, по его словам, в 2019 году планируется принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", оснащенный БРПЛ "Булава", передает "РИА Новости".

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Булава-30
Князь Владимир
РС-24 Ярс
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
16.01.2019
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей
16.01.2019
Минобороны сформирует первый полк с гиперзвуковым "Авангардом"
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 01:37
  • 91
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 16.01 01:23
  • 9
Источник: Роскосмос и РКК "Энергия" начали разработку концепции лунного корабля "Союз"
  • 16.01 01:15
  • 10
Дальний и беззащитный восток
  • 16.01 01:09
  • 19
Чем обновленный "Ночной охотник" может превзойти американский "Апач"
  • 16.01 00:13
  • 1
Создание Ил-114-300 получило новый сильный импульс
  • 15.01 23:15
  • 39
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 15.01 23:11
  • 6
СВ США намерены резко увеличить количество РСЗО в боевом составе
  • 15.01 21:52
  • 2
Глава ЦНИИТОЧМАШ: испытания самоходки для ВДВ "Лотос" начнутся в этом году
  • 15.01 21:37
  • 5
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
  • 15.01 21:05
  • 16
790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С
  • 15.01 20:30
  • 1
Фрегат "Адмирал Григорович" встаёт на плановый ремонт
  • 15.01 20:23
  • 1
Индийская армия меняет "Весло"
  • 15.01 19:32
  • 1
На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б
  • 15.01 19:17
  • 6
Фрегат с возможностями крейсера: что умеет "Адмирал Макаров"
  • 15.01 19:04
  • 6
Армия США заключила новый контракт на поставку израильских КАЗ Trophy