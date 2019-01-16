Четыре полка РВСН перевооружат на комплексы "Ярс" в 2019 году

ЦАМТО, 15 января. Четыре ракетных полка РВСН в 2019 году перевооружат на новейшие ракетные комплексы "Ярс", также предстоит развертывание ракетного полка с комплексом "Авангард".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 15 января на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

"В текущем году нам предстоит продолжить укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. В частности, перевооружить четыре полка на ракетные комплексы "Ярс", приступить к развертыванию ракетного полка с новейшим комплексом "Авангард", – сказал он.

Как отметил С.Шойгу, также предстоит обеспечить выполнение планов по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Кроме того, по его словам, в 2019 году планируется принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", оснащенный БРПЛ "Булава", передает "РИА Новости".