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16.01.2019
Российская газета

Профессор из Австралии разработал лечебный спрей для боевых кораблей

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Авианосец "Нимиц" ВМС США
Авианосец "Нимиц" ВМС США.
Источник изображения: U.S.Navy/wikipedia

Исследователи разработали технологию распыления композитного материала для ремонта военных кораблей, поврежденных огнем или ракетной атакой. Лечебный спрей разработал профессор Мельбурнского королевского технологического университета - RMIT из Австралии Адриан Моуриц. Его исследования финансировали министерство обороны Австралии и ВМФ США.

Как пишет сайт RMIT university, Адриан Моуриц разрабатывает полимер, который можно разбрызгивать на растрескавшиеся или поврежденные волокнистые композитные поверхности, чтобы восстановить их в течение 10 минут. Он позволит ремонтировать корабли прямо в море. Сейчас же, если поврежден композит, самолет или корабль необходимо вывести из эксплуатации и ремонтировать. Это довольно длительный и дорогой способ.

- Наш метод позволяет выполнять ремонт немедленно, когда возникает повреждение, - сказал Адриан Моуриц.

В информации университета не сообщается о составе композитного полимера и о сроках его действия. Только уточняется, что новый композит профессор создал, занимаясь проблемой огнестойкости материалов, которые используют в Военно-морском флоте Австралии.


 Светлана Цыганкова

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
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