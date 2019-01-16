На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей
Более 1,44 трлн рублей в 2019 году планируется потратить на реализацию гособоронзаказа в части оснащения Вооруженных сил России. Об этом во вторник на селекторном совещании сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Почти 71 процент указанных средств (чуть более 1 трлн рублей - прим. "РГ"), по словам главы военного ведомства, пойдет на серийные закупки новейших образцов вооружения и техники. К концу текущего года доля современного вооружения и техники в войсках и на флоте должна составить 67 процентов, уточнил министр обороны.
В конце прошлого года Сергей Шойгу рассказывал, что Вооруженные силы России вышли на рекордные показатели по оснащенности современным вооружением и боевой техникой, которых нет ни у одной армии мира. Его доля в соединениях и воинских частях составила 61,5 процента. В целом же, по планам военных, доля современного оружия и техники в 2020 году должна достигнуть показателя в 70 процентов.
Сергей Шойгу также рассказал, что в текущем году военным предстоит продолжить укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. В частности, перевооружить 4 полка на ракетный комплекс "Ярс", приступить к развертыванию ракетного полка с новейшим комплексом "Авангард". Следует также, по его словам, обеспечить выполнение планов по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. В то же время моряки примут в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир". Крейсер оснащен баллистическими ракетами "Булава".
Министр обороны уточнил, что в 2019 году необходимо ввести в эксплуатацию более 5,7 тысячи единиц военной техники, а также 1,5 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В сфере материально-технического обеспечения войск, по словам главы Минобороны, необходимо продолжить строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.
"Требуется ввести в эксплуатацию более 4,2 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, полторы тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Провести около 300 тысяч технических обслуживаний и ремонтов, поставить в войска свыше 5 миллионов тонн материальных средств", - пояснил Сергей Шойгу.
Министр на сегодняшнем "селекторе" подчеркнул, что при выполнении всех планов необходим жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств со стороны руководителей всех уровней.
Иван Петров
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