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16.01.2019
Российская газета

Минобороны сформирует первый полк с гиперзвуковым "Авангардом"

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Пуск ракеты с гиперзвуковым блоком "Авангард"
Пуск ракеты с гиперзвуковым блоком "Авангард".
Источник изображения: rg.ru

Одним из приоритетных направлений в деятельности Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу назвал перевооружение армии и флота. Во вторник на селекторном совещании он сказал, что на оснащение Вооруженных сил современным арсеналом в нынешнем году планируется потратить более триллиона четырехсот сорока миллиардов рублей. "Почти 71 процент этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов, с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67 процентов", - уточнил министр.

Шойгу напомнил об основных задачах, которые в декабре на расширенном заседании коллегии ведомства Верховный главнокомандующий поставил перед военными на 2019 год. Всего их пять. Прежде всего, Минобороны продолжит укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил России. По словам Шойгу, необходимо перевооружить четыре полка РВСН на ядерный комплекс "Ярс" и приступить к развертыванию ракетного полка с новейшим комплексом "Авангард". Кроме того, будет проводиться плановая модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. А в состав флота примут головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", оснащенный баллистическими ракетами "Булава".

Другая задача связана с повышением качество оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил. С этой целью в течение года Минобороны организует целый ряд маневров и тренировок. В том числе стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", учение стратегических ядерных сил "Гром" и совместные маневры наших и белорусских военных "Щит Союза".

"Нужно продолжить совершенствование системы управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы. Завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных", - заявил Шойгу. Кроме того, он потребовал обеспечить эффективный контроль за выполнением госпрограммы вооружения и оборонных заказов.

Наконец, по словам министра, следует более активно развивать военное сотрудничество с союзниками, прежде всего по линии ОДКБ. "Реализация этих первоочередных задач позволит поднять боевые возможности Вооруженных сил на более качественный уровень, гарантированно защищать национальные интересы государства", - резюмировал глава военного ведомства РФ.

На совещании также шла речь о текущей деятельности Минобороны. Шойгу отметил, что в сфере материально-технического обеспечения продолжится строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, производственно-логистических и топливозаправочных комплексов. "Требуется ввести в эксплуатацию более 4200 единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1500 современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Провести около 300 тысяч технических обслуживаний и ремонтов, поставить в войска свыше 5 миллионов тонн материальных средств", - заявил министр.

Он не скрывал: в текущем году руководство ведомства уделит большое внимание конгрессно-выставочной деятельности и военно-спортивной работе в армии и на флоте. Важным событием 2019-го, по словам Шойгу, станет пятый Международный военно-технический форум "АРМИЯ", который пройдет во всех военных округах и на Северном флоте. С 3 по 17 августа пройдут очередные Армейские международные игры, которые станут еще более масштабными по количеству участников и географии состязаний.

- Продолжим обустройство Военного инновационного технополиса "ЭРА" и формирование его единой структуры, которая позволит реализовывать инновационные проекты в полном объеме - от разработки концепций до изготовления макетных и опытных образцов, - сообщил Шойгу.

На совещании он говорил о задачах в области капитального строительства и жилищного обеспечения. Основные усилия военно-строительного комплекса, по мнению министра, следует сосредоточить на совершенствовании военной инфраструктуры в соответствии с системой базирования Вооруженных сил. В данной сфере по-прежнему будут активно применять современные типовые проекты, новые технологии, особенно в отношении объектов, влияющих на боевые возможности армии и флота. А высокие темпы строительства станут сопровождаться жестким контролем за качеством проводимых работ и эффективным расходованием бюджетных средств.

Шойгу также потребовал нарастить показатели жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Он сказал, что по планам нынешнего года с использованием средств накоплений и ипотечных кредитов жилплощадь должны приобрести до 25 тысяч кадровых военных.


 Юрий Гаврилов

15.01.2019
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