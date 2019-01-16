ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-13

ЦАМТО, 15 января. Корпорация Lockheed Martin объявила о состоявшейся на военно-морской базе "Мэйпорт" церемонии ввода в боевой состав ВМС США боевого корабля прибрежной зоны "Уичито" (LCS-13).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

В состав возглавляемого Lockheed Martin консорциума, занимающегося постройкой кораблей LCS, входят проектировщик Gibbs & Cox, верфь Fincantieri Marinette Marine, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 7 кораблей класса "Фридом". Головной корабль, LCS-1 "Фридом", был заложен на верфи Marinette Marine в июне 2005 года, спущен на воду в сентябре 2006 года и вошел в состав ВМС США в ноябре 2008 года. Второй корабль серии, LCS-3 "Форт Уорт", вошел в боевой состав флота 22 сентября 2012 года, третий, LCS-5 "Милуоки", – 21 ноября 2015 года, четвертый, LCS-7 "Детройт", – 22 октября 2016 года. 25 сентября 2017 года Lockheed Martin передала ВМС США пятый корабль серии, (LCS-9) "Литтл-Рок", а 22 августа 2018 года еще два корабля, "Сиу-Сити" (LCS-11) и "Уичито" (LCS-13).

Закладка киля (LCS-13) "Уичито" состоялась 10 февраля 2015 года, церемонии спуска на воду прошла 17 сентября 2016 года.

В настоящее время на разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Биллингс" (LCS-15), "Сент-Луис" (LCS-19), "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23), "Мэринетт" (LCS-25) и "Нантакет" (LCS-27). Передача "Биллингс" (LCS-15) запланирована на весну 2019 года. Церемония крещения и спуска на воду "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21) также запланирована на весну 2019 года. Постройка "Мэринетт" (LCS-25) начнется в феврале 2019 года, "Нантакет" (LCS-27) – осенью следующего года.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Корабль оснащен автоматизированной системой боевого управления COMBATSS-21, разработанной с применением алгоритмов системы управления оружием "Иджис". Корабль способен развивать скорость свыше 40 узлов, отличается высоким уровнем автоматизации, вооружен ЗРК RAM и 57-мм АУ Mark 110 (со скорострельностью 220 выстр./мин). Корабль легко реконфигурируется и может оснащаться ПТУР "Хеллфайр", 30-мм пушками, пилотируемыми и беспилотными аппаратами.