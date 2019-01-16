Хорватия отказалась от покупки истребителей F-16C/D в Израиле

ЦАМТО, 15 января. Правительство Хорватии приняло решение отказаться от покупки в Израиле 12 модернизированных истребителей F-16C/D из-за позиции правительства США, которое заблокировало перепродажу данных самолетов из опасений утечки современных технологий.

Как сообщило Министерство обороны Хорватии, израильская делегация во главе с генеральным директором Министерства обороны Уди Адамом 10 января посетила с официальным визитом Хорватию и провела официальные переговоры с высокопоставленными представителями Министерства обороны и Вооруженных сил этой страны. В ходе встреч обсуждался проект закупки многоцелевых боевых самолетов и двустороннего оборонного сотрудничества.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2017 года комиссия Министерства обороны Хорватии в рамках тендера на поставку истребителей для замены устаревших МиГ-21 признала лучшим вариант Израиля, который предложил 12 прошедших глубокую модернизацию F-16C/D Блок.30, а также сопутствующее оборудование и услуги. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его хорватский коллега Андрей Пленкович достигли принципиальной договоренности о продаже Хорватии F-16C/D Блок.30 "Барак" в январе 2018 года. 29 марта 2018 года правительство Хорватии официально объявило о выборе предложения Израиля лучшим и приступило к переговорам о заключении контракта с израильской стороной. Стоимость продажи оценивалась в 500 млн. долл. В соответствии с договоренностью, Израиль нес ответственность за получение от США разрешения на перепродажу самолетов в заказанной конфигурации.

Хорватия, Израиль и США вели переговоры о продаже до декабря 2018 года, после чего Государственный департамент США заблокировал продажу из опасений, что Израиль передаст Хорватии технологии, которые передавать не уполномочен. По оценке израильских СМИ, Вашингтон заблокировал продажу, поскольку проведенная модернизация сделала израильские самолеты более привлекательными для покупателей, чем их американские аналоги.

Министерство обороны Хорватии 4 января объявило, что направило Израилю запрос с просьбой до 11 января 2019 года официально уведомить, может ли он поставить самолеты, предложенные в ходе международного тендера.

По итогам проведенных 10 января переговоров заместитель премьер-министра и министр обороны Дамир Крстичевич заявил, что вопреки принятым обязательствам, Израиль официально уведомил Министерство обороны о том, что не может получить соответствующее разрешение на поставку самолетов.

Поскольку контракт на поставку между Хорватией и Израилем подписан не был, Хорватия не понесла финансовых потерь. Как заявлено, МО Хорватии по-прежнему открыто для сотрудничества и развития взаимоотношений с Министерством обороны Израиля.