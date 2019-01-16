Свыше 1,5 тыс. бронежилетов нового типа получили мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЗВО

ЦАМТО, 15 января. Более 1,5 тыс. бронежилетов нового типа получили мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Брянской и Смоленской области.

Бронежилет входит в боевую экипировку "Ратник" и имеет керамические бронепанели пятого и шестого классов защиты, которые выдерживают попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова с расстояния десяти метров, а также усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова.

Также бронежилеты оборудованы модульной системой и на них легко установить дополнительные секции для магазинов и подсумков, призванных разгрузить общий носимый вес вооружения, средств защиты от РХБ заражения и дополнительный боекомплект для увеличения мобильности и повышения живучесть каждого военнослужащего на поле боя.

Грудная и спинная бронепанели пятого класса защиты являются ключевыми элементами общевойскового бронежилета 6Б45, входящего в экипировку "Ратник". Его вес составляет 7,5 кг, сообщает пресс-служба Западного военного округа.