В 2019 году в РВСН поступит более 100 единиц автомобильной и инженерной техники

ЦАМТО, 15 января. В 2019 году в воинские части и соединения РВСН запланированы поставки более 100 ед. автомобильной и инженерной техники.

Среди них – грузовые и легковые автомобили, автобусы, эвакуационные тягачи, а также инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны и различные электротехнические средства.

Военная автомобильная техника является основным средством, обеспечивающим подвижность и маневренность войск, а также образцов вооружения, смонтированных на колесных шасси.

В числе основных задач, возложенных на инженерные подразделения РВСН, – инженерная разведка местности, фортификационное оборудование объектов, позиций и районов, а также скрытие и имитация позиций, районов и важных объектов.

Помимо приема новой техники, продолжаются работы по перевооружению войск на современные ракетные комплексы, создается новая инфраструктура позиционных районов ракетных полков, позволяющая обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом службы (боевого дежурства) и отдыха, сообщает Группа информационного обеспечения РВСН.