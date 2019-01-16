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16.01.2019
ЦАМТО

Россия завершает формирование орбитальной группировки связи "Благовест"

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Благовест
Первый военный спутник связи 14Ф149 по ОКР "Благовест" в акустической камере АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» .
Источник изображения: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

ЦАМТО, 15 января. Российский военный космический аппарат связи для завершения формирования орбитальной группировки связи "Благовест" будет запущен на орбиту, ориентировочно, в апреле 2019 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Систему связи "Благовест" Минобороны России начало развертывать в 2017 году. С тех пор на орбиту запущено три космических аппарата.

"Доставка спутника на космодром Байконур планируется в конце февраля, запуск с помощью ракеты "Протон-М" возможен в первой половине апреля", – сказал собеседник агентства.

Как отмечает агентство, телекоммуникационные спутники "Благовест" разрабатываются предприятием "Информационные спутниковые системы" по контракту с Минобороны России на базе платформы "Экспресс-2000". Всего в группировку будут входить четыре космических аппарата, равномерно размещенных на геостационарной орбите. Группировка обеспечит глобальное покрытие и гарантирует российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка- и Q-диапазоны частот.

Спутники тяжелого класса "Благовест" стали первыми космическими аппаратами, в состав которых вошла полезная нагрузка производства АО "ИСС". Полезная нагрузка для спутников создавалась ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space (соотношение отечественных и импортных комплектующих неизвестно).

Предполагается, что спутники смогут работать на орбите в течение 15 лет, передает "РИА Новости".

15.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
ИТ
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