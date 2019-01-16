Украинский депутат назвал "черметом" переданные Западом корабли

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал "черметом" военные корабли, которые стране передают с Запада. Об этом он заявил в эфире украинского телевизионного канала NewsOne.

Мосийчук был откровенным и заявил, что на Украине нет нормального собственного военно-морского флота. Он отметил, что "остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране". Переданные же старые западные корабли никак не могут повлиять на ситуацию. Игорь Мосийчук добавил, что Украине необходимо восстанавливать судостроительную отрасль и строить корабли самим .

Как пишет РИА Новости, в прошлом году США передали Украине несколько кораблей. В сентябре - списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island, в ноябре сообщили о намерении отдать списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Как говорил по этому поводу бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, катера не добавят мощи украинскому флоту. В итоге все закончится "корабельным кладбищем".

Светлана Цыганкова