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16.01.2019
Российская газета

Украинский депутат назвал "черметом" переданные Западом корабли

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катера Cutters Drummond и Cushing класса Island
Катера Cutters Drummond и Cushing класса Island, переданные ВМС Украины.
Источник изображения: Михаил Палинчак / РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал "черметом" военные корабли, которые стране передают с Запада. Об этом он заявил в эфире украинского телевизионного канала NewsOne.

Мосийчук был откровенным и заявил, что на Украине нет нормального собственного военно-морского флота. Он отметил, что "остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране". Переданные же старые западные корабли никак не могут повлиять на ситуацию. Игорь Мосийчук добавил, что Украине необходимо восстанавливать судостроительную отрасль и строить корабли самим .

Как пишет РИА Новости, в прошлом году США передали Украине несколько кораблей. В сентябре - списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island, в ноябре сообщили о намерении отдать списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Как говорил по этому поводу бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, катера не добавят мощи украинскому флоту. В итоге все закончится "корабельным кладбищем".


 Светлана Цыганкова

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Oliver Hazard Perry
БФ
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