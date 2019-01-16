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16.01.2019
Российская газета

Опытный образец новейшего российского ракетного тягача попал на видео

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Сборка КамАЗов
Сборка КамАЗов.
Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео опытного образца четырехосного грузовика КамАЗ-7950. Созданный по программе "Платформа" четырехосный автомобиль засняли по дороге к полигону в Набережных Челнах.



Ключевой особенностью шасси является электромеханическая трансмиссия нового поколения, пишет Defence Blog. Также бросаются в глаза большие даже для армейского вездехода колеса: заявленная глубина преодолеваемого КамАЗом брода - 1,3 метра. На прототипе установлен дизельный двигатель мощностью 918 лошадиных сил. Трансмиссия электромеханическая, каждое колесо имеет собственный электромотор. Передние четыре колеса поворотные. Заявленная грузоподъемность автомобиля 40 тонн.

Четырехосный вездеход планируется использовать как базу для пусковых установок ОТРК "Искандер", противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", антенного поста ЗРК С-400 "Триумф" и других боевых систем. Автомобили из Татарстана заменят в армии России многоколесные тягачи белорусского производства.

Напомним, на "Армии-2018" КамАЗ показал грузовик с колесной базой 16х16, причем все колеса - управляемые. КамАЗ-7850 также создан в рамках проекта "Платформа" и предназначен для транспортировки баллистических ракет.


 Антон Валагин

15.01.2019
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принадлежат Российская газета
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