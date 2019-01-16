Россия может оказать помощь в ремонте аэропорта Дамаска

Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.

ЦАМТО, 15 января. Российские инвесторы могут оказать помощь в ремонте аэропорта в сирийской столице Дамаск. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Российская делегация во главе с руководителем группы дружбы между парламентами РФ и САР Дмитрием Саблиным прибыла в Дамаск в понедельник. В рамках визита запланированы подписание договора о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом. В состав российской делегации также вошли депутаты Дмитрий Белик и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Аэропорт недавно подвергся атаке израильской авиации, тем не менее, руководство республики планирует его реконструкцию, это один из ключевых аспектов сирийской политики – САР стремится максимально быстро вернуться к нормальной, мирной жизни и рассчитывает в этом на поддержку России", – сказал Д.Белик, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам депутата, вопрос ремонта аэропорта Дамаска обсуждался представителями российского бизнес-сообщества с министром транспорта САР Али Хамудом, отмечает агентство.