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16.01.2019
ТАСС

Батальон беспилотной авиации сформируют на российской военной базе в Таджикистане

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БЛА "Форпост"
БЛА "Форпост".
Источник изображения: Минобороны РФ

В пресс-службе Центрального военного округ рассказали, что новое подразделение повысит боевые возможности военной базы по ведению разведки, корректировке огня артиллерийских и танковых подразделений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Батальон беспилотной авиации будет сформирован к середине 2019 года в составе российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"В состав нового подразделения на 201-й военной базе войдут роты малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Орлан-10", "Леер-3", "Элерон", "Гранат" и "Тахион". Также в состав батальона войдет отряд большой дальности, оснащенный комплексом с БПЛА "Форпост", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, новое подразделение повысит боевые возможности военной базы по ведению разведки, корректировке огня артиллерийских и танковых подразделений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

15.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Леер-3
Орлан-10
Форпост БЛА
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