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16.01.2019
Lenta.ru

В России рассказали о "живых мертвецах" на орбите

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Спутник "Ломоносов"
Космический аппарат "Ломоносов".
Источник изображения: vniiem.ru

На околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими, сообщил РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Ученый напомнил о космических аппаратах "Спектр-Р" и "Ломоносов". "У них передатчик на Землю отказал, а у нас нет — у нас передатчик работает, но информация с некоторых научных приборов не идет", — констатировал ученый.

Панасюк отметил, что в настоящее время Россия не располагает полноценно работающими научными аппаратами. "Как спутник он работает, но проблемы со сбоем научной аппаратуры продолжаются, и борьба продолжается. Мы пока не можем констатировать, что оборудование вышло из строя окончательно. Такого заключения пока нет", — сказал ученый о "Ломоносове".

Об отсутствии связи со "Спектр-Р" стало известно 11 января. Выйти на контакт с орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

В июне РИА Новости сообщали об отказе части научной аппаратуры "Ломоносова".

Проект "Радиоастрон" предполагает запуск трех космических обсерваторий ("Спектр-Р", "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ"). Первый космический аппарат, радиотелескоп "Спектр-Р", запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа "Спектр-РГ", намечен на апрель-июнь.

Спутник "Ломоносов" запущен в апреле 2016 года в ходе первого в истории старта с космодрома Восточный. Гарантированный срок службы космического аппарата составляет три года. Спутник предназначен для проведения космологических исследований, изучения транзиентных световых явлений верхней атмосферы Земли, а также радиационных характеристик магнитосферы.

15.01.2019
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Страны
Россия
Проекты
Восточный Космодром
ОБСЕ
Ядерный щит
ЯО
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