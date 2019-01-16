В России рассказали о "живых мертвецах" на орбите

На околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими, сообщил РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Ученый напомнил о космических аппаратах "Спектр-Р" и "Ломоносов". "У них передатчик на Землю отказал, а у нас нет — у нас передатчик работает, но информация с некоторых научных приборов не идет", — констатировал ученый.

Панасюк отметил, что в настоящее время Россия не располагает полноценно работающими научными аппаратами. "Как спутник он работает, но проблемы со сбоем научной аппаратуры продолжаются, и борьба продолжается. Мы пока не можем констатировать, что оборудование вышло из строя окончательно. Такого заключения пока нет", — сказал ученый о "Ломоносове".

Об отсутствии связи со "Спектр-Р" стало известно 11 января. Выйти на контакт с орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

В июне РИА Новости сообщали об отказе части научной аппаратуры "Ломоносова".

Проект "Радиоастрон" предполагает запуск трех космических обсерваторий ("Спектр-Р", "Спектр-РГ" и "Спектр-УФ"). Первый космический аппарат, радиотелескоп "Спектр-Р", запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа "Спектр-РГ", намечен на апрель-июнь.

Спутник "Ломоносов" запущен в апреле 2016 года в ходе первого в истории старта с космодрома Восточный. Гарантированный срок службы космического аппарата составляет три года. Спутник предназначен для проведения космологических исследований, изучения транзиентных световых явлений верхней атмосферы Земли, а также радиационных характеристик магнитосферы.