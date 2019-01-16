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16.01.2019
Lenta.ru

Глава НАСА приедет в Россию

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Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин
Глава НАСА Джим Брайденстайн и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Reuters

Глава НАСА Джим Брайденстайн приедет в Россию. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с Брайденстайном, в ходе которых пригласил американского коллегу посетить Россию или Байконур. Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом, однако точные даты поездки пока неизвестны.

Также руководители НАСА и "Роскосмоса" договорились о продолжении совместной работы в области освоения космоса. В частности, речь идет о продолжении программы МКС, проекта по изучению Луны и других миссий по исследованию дальнего космоса.

11 января представители НАСА сообщили, что Брайденстайн не собирается в ближайшее время приезжать в Россию. 5 января он отменил планы пригласить в США главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. По его словам, это связано с неприятием визита рядом американских сенаторов.

Отмена визита Рогозина в США может среди прочего привести к тому, что "Роскосмос" выйдет из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.

15.01.2019
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Россия
США
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NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Луна
МКС
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