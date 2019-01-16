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16.01.2019
Lenta.ru

В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Стелс-покрытие кабины, снижающее радиолокационную заметность на 30 процентов, которое получат российские истребитель пятого поколения Су-57 и стратегический ракетоносец Ту-160, на американских самолетах четвертого поколения F-16 Fighting Falcon применяется с 1980-х годов, пишет The National Interest.

"Технология, описанная "Ростехом", не нова. Многие истребители во всем мире используют радиолокационное покрытие", — пишет американский журнал. В качестве примера издание приводит F-16 Fighting Falcon, который в рамках программы Have Glass начал получать покрытие из оксида индия-олова еще в 1980-х годах (сам американский самолет впервые поднялся в воздух в 1974 году).

В январе в "Ростехе" рассказали о создании для боевой авиации инновационного покрытия стекол, которое "увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30 процентов". Покрытие получат Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160.

В ноябре 2018 года в The National Interest заявили, что сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку первый спустя восемь лет после первого полета "по-прежнему остается сырым прототипом", тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.

15.01.2019
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-16
F-22
МиГ-29К
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Ту-160
Проекты
Истребитель 5 поколения
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