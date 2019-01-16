Генпрокуратура Украины открыла дело против бывшего министра обороны Украины Дмитрия Саламатина

Как сообщило информационное агентство РБК, Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего главу министерства обороны Украины Дмитрия Саламатина в государственной измене "в интересах России", подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности страны. Об этом в Facebook сообщил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

Бывший генеральный директор украинских государственных компаний "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром" и бывший министр обороны Украины в 2012 году Дмитрий Саламатин (с) Алексей Павлишак / РБК

По данным Генпрокуратуры Украины, Саламатин участвовал "в преступной организации [бывшего президента Украины Виктора] Януковича", завладев чужим имуществом в особо крупных размерах. Он подрывал деятельность госструктур "путем вытеснения Украины с мировых рынков оружия в пользу России".

В частности, Саламатина подозревают в срыве контракта между Харьковским конструкторским бюро машиностроения, предприятиями "Антонов" и "Прогресс" с Минобороны Ирака на $560 млн. Украинская сторона обязалась поставить Багдаду военную технику и обеспечивать ее обслуживание и ремонт.

Дмитрий Саламатин возглавлял Минобороны Украины с начала февраля по конец декабря 2012 года, двумя годами ранее он стал гендиректором концерна "Укроборонпром". В 2006-2011 годах дважды избирался нардепом от Партии регионов, в Верховной раде Украины был первым замглавы парламентского комитета по науке и образованию, а также членом комитета по бюджету.

В 2015 году газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали данные расследования, согласно которым Саламатин в 2006-2007 годах держал на счетах в банке HSBC $11,4 млн, сообщал ТСН. В списки экс-министр обороны Украины занесен как российский клиент, так как своим адресом он указал дом в московском поселке Серебряный Бор. До 2005 года Саламатин имел российское гражданство.

В свою очередь, бывший министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, которому Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ 14 января 2018 года объявил о подозрении в совершении государственной измены в интересах России (ч.1 ст.111 УК Украины) и завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины) в составе так называемой "преступной организации Януковича", называет все претензии правоохранителей в свой адрес "притянутыми за уши".

Об этом Саламатин заявил в комментарии "Стране.UA".

"Я сегодня в новостях прочитал о происходящем (об объявлении о подозрении - Прим. Ред.), трудно комментировать как-то эти действия... Это ложь от начала и до конца, я буду защищаться, в том числе на территории Евросоюза, где в настоящее время нахожусь", - сказал экс-министр.

Саламатин называет инкриминируемые ему деяния полностью сфальсифицированными материалами, которые в дальнейшем будут опровергнуты.

По словам экс-министра, в настоящее время он свободен в своих перемещениях по миру, и не находится в активном розыске Интерпола. И утверждает, что вплоть до объявления ему "пидозры" за почти пять лет с момента смены власти в Украине в его деле "ничего не происходило, от слова совсем".

"А сейчас идет важный год - выборы президента, Верховной Рады, накануне этого происходит зачистка политического поля режимом, который опасается конкуренции. Эти наследники нацистской идеологии, которые оказались у власти, оказались достойными последователями тезиса о том, что чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят. Но мы все это опровергнем, в этом у меня нет никаких сомнений", - резюмировал Саламатин.

Комментарий bmpd. Напомним, что российско-украинский бизнесмен Дмитрий Саламатин, в 1999 году переехавший на Украину из Москвы и до 2004 года имевший российское гражданство (и, видимо, имеющий его теперь), принимал активное участие в украинской политике в 2000-е годы, с 2006 года являясь депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов. В 2010 году Саламатин стал генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт", в 2011 году - генеральным директором ГК "Укроборонпром", а с февраля по декабрь 2012 года был министром обороны Украины (после чего вплоть до падения Януковича номинально числился советником президента Украины).

По иронии судьбы, хотя "москаль" Саламатин традиционно вызывал яростную изжогу у украинских турбопатриотов и националистов, однако именно ему удалось добиться определенного улучшения финансирования министерства обороны Украины и украинского гособоронзаказа в период 2011-2013 годов (отчасти под "соусом" обеспечения безопасности проходившего на Украине в 2012 году чемпионата Европы по футболу). В результате с 2011 года министерству обороны Украины впервые за длительный период удалось осуществить ремонт определенного количества вооружения и боевой техники, а также увеличить интенсивность боевой подготовки - в первую очередь это коснулось Воздушных сил Украины.

Небезынтересная официальная статистика министерства обороны Украины на этот счет (ОСБР - Общие силы быстрого реагирования (российский аналог частей постоянной готовности), ОСО - общие силы обороны), данные, собранные ЦАСТ:

Так что можно сказать, что вооруженные силы Украины вели боевые действия в активной стадии вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году в немалой степени опираясь на задел по ремонту, боевой подготовке и реструктуризации, заложенный Саламатиным.

Саламатин также активно лоббировал увеличение оборонно-промышленного производства на Украине, добившись, в частности, возобновления программы модернизации танков Т-64Б "Булат" (во многом вопреки мнению украинского военного руководства) и начала работ по модернизации бронетранспортера БТР-4 (в исходном виде БТР-4 был оценен руководством ВСУ как негодный), а также активизировав ряд ракетных разработок (включая ракетный комплекс "Сапсан").

Все это впрочем не уберегло Саламатина от ярлыка "изменника", а теперь уже и от уголовного дела за "госизмену".