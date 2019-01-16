Бронеавтомобиль "Деспот" из Республики Сербской в Боснии и Герцеговине

Во время состоявшегося в столице Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Банье-Луке военного парада 9 января 2019 года в честь дня Республики (в ознаменование провозглашения республики в 1992 году) был впервые продемонстрирован полученный министерством внутренних дел Республики Сербской опытный образец колесной бронированной машины "Деспот" национального производства.

Бронированная машина "Деспот", разработанная и построенная предприятием "Техничи ремонт Братунац" (ТРБ) в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, на военном параде в Банье-Луке, 09.01.2019 (с) www.despotovina.info

Бронеавтомобиль "Деспот" с колесной формулой 4х4 был разработан и построен предприятием "Техничи ремонт Братунац" (ТРБ, бывший авторемонтный завод Югославской Народной армиии, действующий с 1955 года) в Братунаце, и предприятием заявляется о планах серийного производства этих машин. Заявлено, что опытный образец успешно прошел испытания. Название "Деспот" дано в честь византийского титула (высшего после императорского) сербских князей XV-XVI веков (соответственно тогдашнее сербское государство именовалось Сербской деспотовиной).

Сообщается, что полная боевая масса машины "Деспот" составляет 14 тонн, длина 6,05 м, ширина 2,56 м, высота по крыше 2,7 м, колесная база 3,5 м, дорожный просвет - 0,48 м. Объем обитаемого отделения 12 куб м, вместимость до девяти человек, включая трех членов экипажа.

Полноприводный бронеавтомобиль выполнен на шасси специальной постройки и оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz OM 926 LA мощностью 322 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 3000SP с блокировкой дифференциала. Подвеска колес независимая пружинная. Колеса 395 × 85 R20 со стальными вставками и централизованной системой контроля давления в шинах. Машина оснащена антиблокировочной системой и пневматическими тормозами с тормозными дисками на всех колесах. Запас топлива 400 литров. Максимальная скорость по шоссе 120 км/ч.

Заявлен базовый уровень броневой защиты STANAG 4569 Level 2 и FB6 по EN 1522, опционально уровень STANAG 4569 Level 3. Уровень противоминной защиты - STANAG 4569 Level 2a/2b.

Бронированная машина "Деспот", разработанная и построенная предприятием "Техничи ремонт Братунац" (ТРБ) в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, на военном параде в Банье-Луке, 09.01.2019 (с) amonsrb / www.mycity-military.com

Бронированная машина "Деспот", разработанная и построенная предприятием "Техничи ремонт Братунац" (ТРБ) в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, на военном параде в Банье-Луке, 09.01.2019 (с) "Техничи ремонт Братунац"

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