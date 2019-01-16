Спрос за ГОЗ

Генеральная прокуратура перекрывает обходные пути

Контроль соблюдения законодательства в сфере гособоронзаказа – важнейшее направление деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации. О том, как действует эта система, "Военно-промышленному курьеру" рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о ГОЗ Управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры РФ Олег Александров.

– Одним из направлений работы Управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Российской Федерации является контроль над тем, как соблюдается законодательство в сфере государственного оборонного заказа при производстве и реализации вооружения, военной и специальной техники.

Сотрудники управления провели цикл проверок, в ходе которых пресечены многие нарушения, непосредственно влияющие на возможность исполнения планов ГОЗ и мероприятий федеральных целевых программ. Достоверно установлено, что выявленные факты могли привести к снижению обороноспособности и безопасности государства. Речь идет не только об исполнении гособоронзаказа, но и о реализации проектов реконструкции или модернизации предприятий ОПК.

– Какие нарушения можно назвать наиболее частыми?

“Меры прокурорского реагирования позволили пресечь вывод за рубеж и обналичку средств, ассигнованных на гособоронзаказ”

– Основные угрозы реализации гособоронзаказа – срыв сроков исполнения контрактных обязательств, слабая организация производственной деятельности, низкий уровень планирования загрузки технологических мощностей и утрата отдельных технологий производства, несоответствие качества продукции требованиям заказчика, неэффективный механизм ценообразования, отсутствие действенной системы формирования кооперации, участие в закупках компаний – сторон картельных сговоров, ненадлежащая организация претензионной работы по фактам неисполнения договорных обязательств и ее низкая эффективность.

В деятельности предприятий многих корпораций ОПК имели место нарушения требований антимонопольного законодательства при размещении заказов на поставку оборудования за счет бюджетных средств. Выявлены факты ограничения конкуренции путем искусственного дробления контрактов.

– Каким образом это делалось?

– Приведу простой пример. Вдаваться в конкретику пока не могу, поскольку возбуждено и расследуется уголовное дело, но суть его в следующем. Один из руководителей организации, задействованной в выполнении работ, без проведения торгов и согласования с головным исполнителем заключал с аффилированными юридическими лицами договоры о предоставлении услуг, связанных с ремонтом техники для Министерства обороны. Этот маневр позволил размещать заказы в обход конкурсных процедур у единственных поставщиков. При этом стоимость услуг завышалась в полтора раза. Государству нанесен ущерб свыше 32 миллионов рублей.

Установлены случаи привлечения контрагентов, не имеющих специальных разрешений (лицензий) на право ведения работ. Так, по материалам прокурорской проверки следственные органы Саратова возбудили уголовное дело по статье 171 УК РФ п. "б" ч. 2 в отношении руководителей организаций, нарушивших закон Российской Федерации "О государственной тайне". Дело в том, что специальные работы велись на режимном объекте при отсутствии соответствующей лицензии и махинаторы таким образом получили незаконную прибыль свыше 16 миллионов рублей.

Выявлены нарушения, связанные с невыполнением обязательств по закреплению прав Российской Федерации в лице государственных заказчиков на результаты интеллектуальной собственности, полученной при реализации гособоронзаказа.

Фантазия махинаторов не знает границ. Имели место факты хищений средств ГОЗ с помощью искусственно созданной цепочки, в которую включались многочисленные подконтрольные организации. Это оборачивается завышением стоимости работ и неправомерным расходованием бюджетных средств. По материалам прокуратуры Свердловской области следственными органами расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ. Наши специалисты установили, что стоимость работ по федеральной целевой программе завышена более чем на 370 миллионов рублей. Одна и та же работа оплачивалась дважды разным контрагентам. Сумма ущерба – свыше 80 миллионов рублей.

Меры прокурорского реагирования позволили предупредить срыв выполнения обязательств по государственным контрактам, предотвратить хищение бюджетных средств и их неправомерное расходование, пресечь вывод за рубеж и обналичивание средств, ассигнованных на гособоронзаказ.

– Результатами этой деятельности стали...

– Возбужденные уголовные дела, освобождение от должностей ряда руководителей всех уровней на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, повышение эффективности использования средств, ассигнованных на реализацию программ гособоронзаказа.

В 2018 году в связи с выявленными нарушениями законодательства о ГОЗ при производстве и реализации вооружения, военной и спецтехники, контрактной системе в сфере закупок, об интеллектуальной собственности, акционерных обществах, инвестиционной деятельности приняты меры прокурорского реагирования. Виновные привлечены к административной и уголовной ответственности как по фактам отступления от условий контракта договора, заключенного для выполнения гособоронзаказа, так и за совершение мошеннических действий, злоупотребление должностными полномочиями.

Во взаимодействии с контролирующими, надзорными и правоохранительными органами разработан и осуществлен комплекс профилактических мер. Благодаря этой работе срывы выполнения заданий по многим государственным контрактам попросту исключены.

Прокурорские проверки привели к тому, что госзаказчики в большинстве своем начали надлежащим образом и в полном объеме исполнять возложенные на них функции. Кроме того, обеспечено соблюдение требований законодательства о гособоронзаказе, о контрактной системе в сфере закупок, о защите конкуренции. Исключены факты срыва сроков при исполнении гособоронконтрактов, активизирована судебно-претензионная работа. Уполномоченными лицами усилен контроль деятельности подведомственных учреждений и предприятий, целевого использования ими бюджетных средств и возврата государству необоснованно полученных по контрактам средств, повышена эффективность ведомственного контроля.

Сфера гособоронзаказа остается в фокусе внимания Генпрокуратуры Российской Федерации.

Беседовал Иван Драгомиров

Опубликовано в газете Военно-промышленный курьер в выпуске № 1 (764) за 15 января 2019 года