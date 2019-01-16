Парламент – место для дискуссий

Владимир Шаманов: "Как и врачи, мы должны руководствоваться правилом "не навреди"

]Западные санкции, информационная война, обострение отношений с Украиной… Все это предъявляло особые требования к работе законодателей, в частности, оборонного комитета Госдумы. Каковы результаты? Об итогах законотворческой деятельности в 2018 году "Военно-промышленному курьеру" рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

– Владимир Анатольевич, прежде чем поведать об итогах года, скажите, что означают для вас как председателя Комитета по обороне разработка и принятие законов. Насколько здесь важен врачебный принцип "не навреди". Ведь от того, какой документ вы примете, зависят жизнь и благополучие сотен тысяч, а то и миллионов наших граждан, прежде всего военнослужащих, военных пенсионеров, работников ОПК?

– Комитет Государственной думы по обороне сохранил преемственность в работе. Его отличительная особенность не только в последовательности, глубоком изучении проблемы, учете мнения граждан, но и в едином подходе депутатов при решении ключевых вопросов национальной обороны, несмотря на их принадлежность к разным политическим партиям.

Для нас разработка и принятие закона – всегда очень взвешенное и ответственное решение. Комитет внимательно и принципиально оценивает каждую новацию. В свою очередь руководство Вооруженных Сил РФ, иных федеральных органов исполнительной власти на регулярной основе информирует нас о планах строительства, развития армии и флота, а также (вместе с нами) активно участвует в работе по совершенствованию военного законодательства. Здесь важна каждая деталь. Поэтому, соглашусь с вами, как и врачи, мы должны руководствоваться правилом "не навреди".

– Но есть, видимо, общепринятые нормы и установки, которыми вы руководствуетесь, поскольку каждый закон должен обладать еще и некоторой универсальностью?

– Главный приоритет – повышение боевой мощи Вооруженных Сил, обеспечение социальных гарантий военнослужащих, в том числе уволенных со службы, членов их семей. Работа комитета строится по следующим направлениям.

“К годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана предложено рассмотреть постановление, где будет дана политическая оценка их пребыванию в этой стране”

Первое. Анализ существующей законодательной базы в области обороны страны и определение направлений ее совершенствования (развития) с учетом планов и перспектив военного строительства.

Второе. Парламентский контроль преобразований в Вооруженных Силах.

Третье. Внесение изменений и дополнений в действующие законы.

Четвертое. Изучение зарубежного опыта законопроектной работы, судебной и правоприменительной практики.

В Государственной думе седьмого созыва в составе Комитета по обороне 12 депутатов. Созданы и работают четыре подкомитета по основным направлениям деятельности. Один – по вопросам обороны, военного строительства, ГПВ и ГОЗ, функционирования ОПК и финансирования расходов федерального бюджета на оснащение войск ВВТ. Второй рассматривает вопросы воинской обязанности и военной службы, социальной политики в отношении военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, гражданского персонала, подготовки кадров. Третий – вопросы ВТС. Прерогатива четвертого – военно-патриотическое воспитание, подготовка граждан к военной службе и финансирование расходов федерального бюджета на эти цели. Кроме того, образован Экспертный совет Комитета ГД по обороне.

Встречи с руководством Вооруженных Сил Российской Федерации и других министерств и ведомств "силового блока", воинскими коллективами, военными пенсионерами и членами их семей, анализ обращений граждан – тоже большая часть нашей повседневной работы. Для изучения положения дел на местах депутаты регулярно осуществляют рабочие поездки в воинские части, соединения и организации ВС РФ, других войск. Я на постоянной основе принимаю участие в работе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, заседаниях коллегии Минобороны, ежемесячных селекторных совещаниях, проводимых министром обороны.

– Каковы для вас основные итоги 2018 года?

– Работа Комитета по обороне была направлена на законодательное обеспечение задач, поставленных руководством страны в сфере военного строительства. А это модернизация армии и флота, их перевооружение, создание военной организации государства, отвечающей существующим угрозам и экономическим возможностям Российской Федерации. Кроме того, совершенствовалось законодательство, регулирующее ГОЗ, работу ОПК, международное военное и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами.

Особое внимание социальным вопросам. Руководство страны и депутатский корпус понимают, что люди, связавшие судьбу с военной службой, должны иметь достойный материальный статус, прочные социальные гарантии. При рассмотрении бюджета на очередную трехлетку по разделу "Национальная оборона" важной задачей комитета в числе прочих является при необходимости внесение предложений по финансированию социального блока с целью недопущения снижения уровня социальной защиты военнослужащих, военных пенсионеров.

На заседаниях рассматривались вопросы правоприменительной практики и проблемы нормативно-правового регулирования в области реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на жилище, пути совершенствования законодательства, регулирующего призыв на военную службу. На одном из заседаний обсуждалось состояние законодательного обеспечения укрепления правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах.

В 2018 году Государственной думой принят важный закон, которым предусмотрено предоставление права на получение жилья с учетом дополнительной общей площади военнослужащим – преподавателям учебных военных центров при вузах. Ранее эта категория была по формальным основаниям лишена такого права. И оказывалась в неравном положении с относящимися к той же категории военнослужащими – преподавателями военных кафедр. Теперь этот пробел устранен.

В осеннюю сессию принят закон об отмене военнослужащим частей постоянной готовности ограничений по предоставлению дополнительного отдыха за привлечение к исполнению служебных обязанностей сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени. Теперь им будут предоставлять дополнительный отдых или денежную компенсацию. Закон направлен на установление равных прав на отдых и в области медицинского обеспечения для военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях постоянной готовности, относительно остальных военнослужащих по контракту.

Уточнены категории граждан, имеющих право заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

Законодательно закреплено проведение мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу, направленное на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально значимых социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан требованиям военно-профессиональной деятельности.

Принят закон о военных учебных центрах. Предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза – военном учебном центре. Цель – повысить эффективность управления таким обучением.

Еще один закон, который принят в 2018-м, – о введении персональной электронной карты как документа воинского учета. Она будет содержать такие сведения о гражданине, как фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровья, наличие военно-учетных и гражданских специальностей, другие данные. Она будет иметь высокую степень защиты и выдаваться только тем, кто даст свое согласие на ее получение. При этом отменять выдачу гражданам военного билета не планируется.

Не могу не сказать и о государственном оборонном заказе. Как законодатели мы постоянно мониторим ситуацию с его выполнением, анализируем пути совершенствования системы в целом. Недавно принят закон, затрагивающий вопросы планирования закупок вооружения, военной и специальной техники. Изменения, предусмотренные им, направлены на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в сфере ГОЗ. Введенная норма позволит исключить дублирование документов с учетом особенностей планирования закупок ВВСТ.

Членами думского оборонного комитета рассмотрены вопросы состояния и перспективы военно-транспортной авиации, развития Военно-морского флота на базе Главного командования ВМФ в Санкт-Петербурге. По итогам подготовлены рекомендации для заинтересованных органов власти.

– Но огромные деньги, вложенные в создание современных образцов ВВСТ, не будут иметь смысла, если мы не обеспечим подготовку военных профессионалов.

– Вы совершенно правы. Осенью Комитет ГД по обороне провел заседание, на котором депутаты обсудили состояние и перспективы военной науки и высшего военного образования. Этим вопросам мы уделяем постоянное внимание. Под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ и при поддержке исполнительной власти, Федерального собрания в последние годы идет плановое укрепление обороноспособности государства, обеспечивающее эффективное реагирование на вызовы и угрозы. Совершенствуются система подготовки военных специалистов, материально-технической, информационной и ресурсной базы образовательного процесса, военно-научный комплекс.

В 2018 году комитет провел парламентские слушания по теме "Совершенствование законодательства в системе подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания". В работе приняли участие депутаты Государственной думы, представители ДОСААФ, должностные лица и представители федеральных органов исполнительной власти и многие другие.

– Насколько могу судить, в вашей работе много других мероприятий, которые имеют не менее важное значение?

– Это так. Скажу о них тезисно.

Февраль – брифинг для военных атташе, аккредитованных в Москве.

Апрель – участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге.

Июнь – работа на международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.

Октябрь – выездное заседание Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при Совете ПА ОДКБ в Киргизской Республике.

Декабрь – конференция по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Тегеране, визит делегации ГД ФС РФ в Индию.

В Самаре комитет провел "круглый стол" "Проблемы законодательного обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации".

Нашим комитетом были также проведены парламентские слушания, посвященные 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В них приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители Минобороны, МИДа, Минфина, Минздрава, ветеранских и общественных организаций. Участники обсудили роль советских войск в обеспечении безопасности в районе конфликта, экономическом и политическом развитии ДРА. Предложено к годовщине вывода ограниченного контингента советских войск рассмотреть постановление Государственной думы, где будет дана политическая оценка их пребыванию в Демократической Республике Афганистан.

Поднимались вопросы социального статуса ветеранов боевых действий в ДРА, реабилитационных мероприятий, единого подхода к преподаванию периода войны в Афганистане и роли в ней советских войск.

– Над чем будете работать в 2019 году?

– Большой блок законопроектов связан с совершенствованием законодательства, регламентирующего воинский учет и организацию призыва граждан на военную службу, ее прохождение и исполнение воинской обязанности. Плюс, конечно же, социальный блок. В этой связи планируется работа над военным законодательством с целью повышения социального обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей. Одним из законопроектов устанавливается, что дети военнослужащих при изменении места военной службы родителей зачисляются в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, также в летние оздоровительные лагеря во внеочередном порядке.

На рассмотрении – законопроект об ограничении прав военнослужащих на распространение информации, который направлен на обеспечение их личной безопасности и безопасности Вооруженных Сил, других войск.

– Не могу не задать вопрос о призыве граждан на военную службу. Планируются ли здесь какие-то изменения?

– На рассмотрении законопроект о введении отсрочки от призыва на военную службу. Сегодня действующее законодательство ограничивает число таких отсрочек, которыми гражданин, реализуя право на получение образования каждого последующего вида и уровня, может последовательно воспользоваться. Мы предлагаем:

предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам не только высшего профессионального, но и среднего профобразования;

предоставить достигшим призывного возраста в период обучения в школе и воспользовавшимся правом на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в вузе по программе бакалавриата такое же право на еще одну отсрочку в связи с продолжением обучения по программе магистратуры, как и у их сверстников, но только тем, кому 18 лет исполнилось после окончания школы.

Законопроект дает юношам равные возможности для поступления в учреждения профессионального образования разного уровня независимо от даты достижения призывного возраста. Он создает для указанной категории граждан дополнительные условия, обеспечивающие непрерывность образования. Вводимая норма крайне необходима и долгожданна.

В завершении особо подчеркну, что мы открыты для дискуссий и вопросов граждан. Главное – направить законотворческую деятельность на улучшение жизни российского общества, службы людей в погонах, обеспечение национальной безопасности страны.

Беседовал Олег Фаличев

Опубликовано в газете Военно-промышленный курьер в выпуске № 1 (764) за 15 января 2019 года