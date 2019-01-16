Танковый пинг-понг

Иордания не только активный покупатель, но и бойкий продавец оружия

Королевство Иордания, как и аравийские монархии, традиционно имеет чисто наемную армию. Однако она гораздо боеспособнее, чем у восточных соседей.

Во-первых, воевать иорданцев научил Израиль. Во-вторых, в стране есть своеобразные "военные сословия", где принято служить в соответствии с семейной традицией. Эти обстоятельства заметно повышают боеспособность ВС Иордании ("Решимость без энтузиазма").

В закупках вооружений Амман изначально ориентировался на бывшую метрополию – Великобританию. В первую голову англичане сформировали основу танкового парка королевства, поставляя сюда сначала "Центурионы", затем "Чифтены" и, наконец, "Челленджеры". До сих пор все эти танки состоят либо на вооружении, либо на хранении. Хотя, разумеется, число "Центурионов" уменьшилось за счет потерь в шестидневной (от 30 до 40 машин) и октябрьской 1973 года (не менее 20) войнах, а также в коротком конфликте с Сирией в 1970-м (до 19). Кроме того, 41 "Центурион" был продан в ЮАР. Впрочем, не исключено, что часть машин, захваченных израильтянами, возвратилась в Иорданию. Некоторое количество таких танков в 1973-м отбили у ЦАХАЛ Египет и Сирия, но у себя их на вооружение не принимали (то есть скорее всего передали прежнему владельцу), а еще сколько-то мог вернуть Израиль, для которого иорданский король на фоне других соседей часто казался "почти союзником". "Чифтены" и "Челленджеры" Иордания никогда не теряла, более того, 90 дополнительных "Чифтенов" получила в 1988-м от Ирака (трофейные иранские машины, которые самому Ираку были не нужны).

“Почти всю наземную ПВО для Иордании построил СССР”

Основу парка боевой авиации Иордании долгое время составляли британские истребители "Хантер". Их закупили 77, но не менее 22 было потеряно в 1967-м, а 31 самолет продан в Оман.

Впрочем, уже в 60-х первенство на оружейном рынке Иордании начали перехватывать США. Отсюда в Иорданию пришло значительное количество танков (М47, М48, М60), БТР М113 в различных модификациях (сейчас добавились бронеавтомобили класса МRАР), артсистемы (как САУ, так и буксируемые орудия), ПТРК (сначала "Тоу", затем "Джавелин"), ЗРК "Усовершенствованный Хок" и ЗСУ М163, истребители (F-104, позже F-5, после них F-16), транспортные и учебные самолеты, вертолеты (включая боевые АН-1 "Кобра"), авиационное вооружение. До 100 М48 и примерно 40 М47, а также до 30 М113 иорданская армия потеряла в 1967-м, причем 89 трофейных М48 и 27 М113 Израиль принял у себя на вооружение. Возможно, какая-то часть этих танков вернулась в Иорданию, как и в случае с "Центурионами", но если и так, то очень незначительная. 36 бывших иранских М60 и 60 М47 Иордания получила от Ирака вместе с "Чифтенами".

Интересно, что значительное количество американской техники (САУ М109, истребители F-16, БТР М113, а также подобные им БМП и БТР AIFV) Иордания уже в этом веке купила у Бельгии и Голландии.

Франция отметилась в Иордании довольно скромно – истребителями "Мираж F1", вертолетами SA316 и AS332. Почти всю наземную ПВО для Иордании построил СССР, продав ей ЗРК "Оса" и "Стрела-10", ПЗРК "Стрела-2" и "Стрела-3", ЗСУ-23-4 "Шилка". Кроме того, были приобретены 37 БМП-2. Затем уже в России были куплены ПЗРК "Игла-С", а также ПТРК "Корнет".

В последние годы Иордания начала закупку в Германии БМП "Мардер", в Италии – БМТВ В-1 "Чентауро". В Китае были приобретены РСЗО WM-80, ПЗРК QW-2, боевые БПЛА СН-4, на Украине – БТР-94 (модернизированные БТР-80), в ЮАР – БМТВ "Ратель" (более 300 единиц). Самой удивительной закупкой было приобретение 16 ударных вертолетов АН-1F в Израиле – впервые Тель-Авив открыто продал боевую технику арабскому государству.

Иордания приняла достаточно ограниченное участие в интервенции аравийских монархий в Йемен, при этом, однако, потеряла как минимум 5 БМП-2 и 13 "Рателей".

Амман активно перепродает ранее купленную технику. В частности, в различные страны ушли 80 из 110 истребителей F-5, свыше 150 (более чем из тысячи имевшихся) БТР М113, все 50 БТР-94 (в Ирак) и даже 13 вполне современных для Иордании F-16 (в Пакистан взамен 15 F-16 прилетели из Голландии). В стране имеется ВПК, но его возможности весьма ограниченны – производится в основном стрелковое оружие, хотя были попытки создания тяжелой БМП на шасси "Центуриона". Как это ни удивительно, но в ближайшее время предполагается снять с вооружения вполне современные танки "Челленджер", но оставить древние М60. Также предполагается продать ЗРК "Оса", хотя адекватной замены им нет. Определить планы Аммана в сфере военного строительства весьма затруднительно. Соответственно крайне сложно сказать, какое оружие и у кого он захочет купить.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете Военно-промышленный курьер в выпуске № 1 (764) за 15 января 2019 года