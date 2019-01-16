Остров Крым на экономических картах

Почему на экспортных упаковках нельзя писать "Сделано в России"

Крымский ОПК – локомотив общеэкономического, в первую очередь промышленного развития региона. Главным фактором этого тренда остается госфинансирование. Но в оборонно-промышленном комплексе ЕАЭС – ОДКБ крымская "оборонка" пока изгой.

Таковы оценки конференции по вопросам экономического развития Крыма и Севастополя, состоявшейся в ТПП РФ в конце декабря 2018-го. Связи региона с партнерами России по ОДКБ и ЕАЭС пока скорее символические, чем реально значимые, пояснил "Военно-промышленному курьеру" Георгий Мурадов, вице-премьер Крыма и глава представительства республики при президенте РФ. Совокупная доля предприятий полуострова в отечественном товарном экспорте в страны – участницы названных организаций балансирует на грани одного процента. Сотрудничество в формате ОДКБ пребывает в зачаточном состоянии из-за опасения потенциальных партнеров попасть под западные санкции. А в геополитическом плане, по мнению Мурадова и многих экспертов, у стран ОДКБ пока нет общей позиции насчет обеспечения этим блоком военно-политической безопасности Крымского региона и поддержки ими России в случае прямого конфликта на внешних границах полуострова.

“Предприятия ОПК и двойного профиля предопределили значительный рост промышленного производства в Крыму”

Тем временем в канун Нового года конкурсная комиссия под председательством Олега Рязанцева, заместителя министра промышленности и торговли РФ, подвела итоги V ежегодного всероссийского конкурса на звание "Организация ОПК высокой социально-экономической эффективности". Из крымских в этой номинации отмечены завод "Фиолент" (Симферополь) и Научно-исследовательский институт аэроупругих систем (Феодосия).

В целом именно предприятия ОПК и двойного профиля предопределили рост промышленного производства в регионе. По данным главы республиканского Минпрома Андрея Васюты, объем выпуска промышленных изделий в Крыму в 2018-м возрос почти на пять процентов. При этом в транспортном машиностроении рост 30,6 процента достигнут за счет успешной работы ГУП РК "Керченский металлургический завод" и судостроительного завода "Залив" (Керчь). В свою очередь четырнадцатипроцентный рост в производстве электротехники обеспечили симферопольские АО "Пневматика" и "Завод холодильного оборудования". В приборостроении, где производство прибавило почти семь процентов, наблюдается прежде всего увеличение выпуска средств навигации и контрольно-измерительных устройств на симферопольском "Фиоленте".

За последние два-три года были модернизированы флагманы крымской "оборонки" – "Фиолент", "Залив", "СЭЛМА", "Пневматика". В ближайшее время то же ждет еще пять-шесть предприятий ОПК. Их продукция, в том числе двойного профиля, все более востребована в России.

В целом, по последним данным крымского Минпрома (декабрь 2018 года), положительная динамика почти у всех 23 предприятий местного ОПК, выполняющих заказы на 22 миллиарда рублей. Но, как отмечает Васюта, уже беспокоит вопрос загрузки ОПК и других предприятий в 2020–2021 годах и на среднесрочную перспективу.

Ситуацию с западными санкциями разъяснил Александр Баталин, директор "Фиолента". По его словам, на упаковках экспортной продукции местные заводы не могут ставить "Сделано в России". Надобно обязательно указывать, например, "Крым, Симферополь". Чтобы написать "Россия", нужно разрешение от всех стран ЕАЭС. Но те его не дают, хотя пускают к себе крымскую продукцию.

Иными словами, ОПК полуострова остается, с одной стороны, вне оборонно-промышленного пространства ЕАЭС – ОДКБ, до сих пор не интегрированного должным образом, а с другой – наиболее динамичным звеном крымской экономики.

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Опубликовано в газете Военно-промышленный курьер в выпуске № 1 (764) за 15 января 2019 года