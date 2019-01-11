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11.01.2019
Warspot

Китайский спецназ показал своё оружие

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Спецназ НОАК
Бойцы батальона спецназа Синцзянского корпуса НОАК.
Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn

Китайская армия похвасталась уникальным вооружением. Вчера, 9 января, телеканал CCTV Network 9 на своём портале cctv.com опубликовал фрагмент видеосъёмки учений бригады специального назначения 76-й общевойсковой армии НОАК.

На видео представлены необычные образцы вооружения, такие как стреляющий нож, автоматно-гранатомётный комплекс (вероятно, QTS-11), аналог израильского "корнершота" и другие образцы стрелкового оружия.

Тренировка китайского спецназа

10.01.2019
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Страны
Израиль
Китай
Проекты
Военные учения
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