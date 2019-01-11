Китайский спецназ показал своё оружие

Китайская армия похвасталась уникальным вооружением. Вчера, 9 января, телеканал CCTV Network 9 на своём портале cctv.com опубликовал фрагмент видеосъёмки учений бригады специального назначения 76-й общевойсковой армии НОАК.

На видео представлены необычные образцы вооружения, такие как стреляющий нож, автоматно-гранатомётный комплекс (вероятно, QTS-11), аналог израильского "корнершота" и другие образцы стрелкового оружия.

Тренировка китайского спецназа