Китайский спецназ показал своё оружие
Бойцы батальона спецназа Синцзянского корпуса НОАК.
Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn
Китайская армия похвасталась уникальным вооружением. Вчера, 9 января, телеканал CCTV Network 9 на своём портале cctv.com опубликовал фрагмент видеосъёмки учений бригады специального назначения 76-й общевойсковой армии НОАК.
На видео представлены необычные образцы вооружения, такие как стреляющий нож, автоматно-гранатомётный комплекс (вероятно, QTS-11), аналог израильского "корнершота" и другие образцы стрелкового оружия.
Тренировка китайского спецназа
10.01.2019
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