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11.01.2019
Российская газета

Израильская компания скрестила СКС и американский M4

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Самозарядный карабин Симонова - СКС
Военнослужащий с самозарядным карабином Симонова - СКС.
Источник изображения: rg.ru

Израильская компания FAB Defense начала продажу собственного оружия, в основе которого американский автоматический карабин М4 и советский самозарядный карабин Симонова - СКС. Скрещенное оружие получило название M4 SKS.

Как пишет издание The Firearm Blog, система шасси для СКС изготовлена из стеклопластика и оснащена складным прикладом от М4. M4 SKS выпускается в трех вариантах. Это стандартный комплект с классическим поворотным прикладом, с прикладом с амортизирующим механизмом и с регулируемой щекой.

Система шасси M4 SKS оснащена планками Пикатинни и кнопкой сброса магазина. Израильская компания выпускает M4 SKS в черном, зеленом или оранжевом цветах. Цены варьируются от 207,9 до 302,9 доллара в зависимости от модификации.


 Светлана Цыганкова

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
M4 Carbine
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