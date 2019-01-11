Израильская компания скрестила СКС и американский M4
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Израильская компания FAB Defense начала продажу собственного оружия, в основе которого американский автоматический карабин М4 и советский самозарядный карабин Симонова - СКС. Скрещенное оружие получило название M4 SKS.
Как пишет издание The Firearm Blog, система шасси для СКС изготовлена из стеклопластика и оснащена складным прикладом от М4. M4 SKS выпускается в трех вариантах. Это стандартный комплект с классическим поворотным прикладом, с прикладом с амортизирующим механизмом и с регулируемой щекой.
Система шасси M4 SKS оснащена планками Пикатинни и кнопкой сброса магазина. Израильская компания выпускает M4 SKS в черном, зеленом или оранжевом цветах. Цены варьируются от 207,9 до 302,9 доллара в зависимости от модификации.
Светлана Цыганкова
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