Цена "Патриота": Анкара не откажется от C-400

Турция вновь отказалась подчиняться требованию США

Турция откажется от покупки американских зенитно-ракетных систем Patriot, если США выдвинут в качестве условия разрыв договора с Россией по приобретению ЗРК С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Турция выступает против навязывания условий со стороны Соединенных Штатов, которые требуют отмены соглашения по покупке российских оборонительных систем.

Турция готова рассмотреть предложение по покупке американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но не будет отказываться от покупки российских ЗРК С-400 ради сделки с Вашингтоном. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Турция может в будущем приобрести системы Patriot, но не считает это возможным, если в качестве условия будет выдвигаться отказ от С-400", - сказал Чавушоглу.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила турецкой стороне предложение по продаже ЗРК Patriot, которое включает четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

Как стало известно, Анкара запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. Турецкая сторона объяснила, что Patriot необходимы для укрепления потенциала противоракетной обороны страны, защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Стоимость контракта составляет $3,5 млрд, сообщили в агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Решение Турции приобрести С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном.

При этом Турция отказалась от последнего предложения Вашингтона пересмотреть решение о приобретении российских ЗРК. Об этом сообщалось 5 января. Причиной отказа Анкары стало то, что США не предоставили партнерам скидку на ЗРК Patriot и отказались от обмена технологиями, сообщает турецкое издание Yeni Safak. Анкара изначально предупреждала, что рассмотрит возможность пересмотреть свое решение по С-400 только при условии скидки со стороны США и договоренностях об обмене технологиями, отмечает газета. Таким образом, сделка с Россией окажется для Турции дешевле, чем предложение Вашингтона. Контракт с последним, по некоторым данным, обошелся бы Анкаре втрое дороже сделки с Москвой.

"Турция не та страна, которая опирается на единственную альтернативу. И поставки С-400 нужно оценивать с этой точки зрения. Мы не собираемся ни на кого нападать, а только защищаться от возможных нападений", - сказал представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом он не исключил, что Анкара может приобрести также и американские ЗРК, поскольку страна испытывает большую потребность в этих системах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, и реализация контракта с Россией будет продолжена.

Как сообщал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, Анкара рассчитывает получить первую батарею ЗРК С-400 к концу нынешнего года, а после этого начнется их совместное производство. По словам министра обороны страны Хулуси Акара, установка ЗРК начнется в Турции в октябре 2019 года. Калын также отметил, что в адрес Турции прозвучало много несправедливых выпадов из-за С-400.

"Мы проводили долгие переговоры с западными союзниками [по поставкам ЗРК], но безрезультатно. И тогда мы озвучили наши пожелания другим странам, устроили тендер", - рассказал он и отметил, что лучшее предложение поступило от России.

Кроме того, в конце декабря стало известно, что глава турецкого МИД заверил российского посла в Анкаре Алексея Ерхова в том, что Анкара не предоставит США возможности изучить С-400. Это подразумевает и подписанный в декабре 2017 года контракт на покупку российских ЗРК стоимостью в $2,5 млрд.

Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал турецкой стороне прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Соединенные Штаты опасаются, что турецкие специалисты, которые участвуют в создании самолетов, могут использовать технологии при работе с российскими комплексами, что сделает истребители более уязвимыми перед ЗРК. Кроме того, США настаивают, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия, объясняя это тем, что С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса, передает ФАН.

Тем не менее подобные антитурецкие санкции невыгодны и самому Вашингтону, поскольку стоимость контрактов на поставку 100 истребителей F-35 Lockheed Martin составляет $10 млрд. Турецкий политолог Фуад Аббасов считает, что если США введут подобные санкции, "Турция в долгу не останется".

"Анкара будет вынуждена искать пути выхода из положения и, скоре всего, обратится к Москве. То есть своими действиями Штаты толкают Турцию в объятия России. Я не вижу иного варианта, как в ответ на американское давление начать закупать новейшие российские самолеты на те же $10 млрд, а может, и на гораздо большую сумму денег", - приводит его слова сайт kp.ru.

Елизавета Королева