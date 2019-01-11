"Выгодный плацдарм": кому нужна российская база в Африке

Министр обороны: в ЦАР может появиться российская военная база

Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике, считает министр обороны этой страны. На данный момент Россия - единственная держава, поставляющая вооружение в ЦАР и обучающая местных военных. Расширение военного сотрудничества с этой страной могло бы стать для Москвы плацдармом в Африке. С другой стороны, этот шаг может осложнить отношения с ЕС, который опасается российского присутствия в ЦАР.

Министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра в интервью РИА "Новости" допустила возможность размещения в ЦАР российской военной базы.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении . Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", - сказала Кояра.

Кроме того африканский министр подчеркнула, что Россия - "единственная страна", поставляющая вооружение в ЦАР и обучающая военных страны.

Хотя в отношении ЦАР действует эмбарго на поставки вооружений, в декабре 2017 года ООН в порядке исключения дала России разрешение на поставки партии стрелкового оружия. Тогда же в республику были направлены российские военные специалисты, которые должны были обучить местных солдат обращаться с предоставленным оружием.

Уже в январе 2018 года российский транспортный самолет Ил-76 осуществил первую поставку вооружения и боеприпасов в ЦАР - в частности, пистолетов Макарова, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Туда были также направлены пять военных советников и 170 специалистов для инструктажа солдат центральноафриканской армии.

Сотрудничество двух стран было расширенно в августе прошлого года. На форуме "Армия-2018" Россия и ЦАР заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое подразумевает отправку в ЦАР еще большего числа инструкторов, а также предоставление африканским военным возможности обучаться в России.

После подписания этого соглашения в бывшей резиденции центральноафриканского диктатора Жана Бокассы - Дворце Беренго - был создан центр обучения, в котором работают российские инструкторы.

Кояра особо отмечает, что военный центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако местное население уже начало воспринимать его именно так.

Осенью прошлого года даже дошло до того, что повстанцы-исламисты из группировки "Селека" стали требовать вывода из страны "российских наемников".

Ультиматум боевиков остался без ответа и последствий. Россия же выразила свою готовность способствовать политическому урегулированию в ЦАР. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов также отмечал, что Россия уже активно принимает участие в переговорном процессе. Он же допускал увеличение контингента российских военных инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Комментируя слова министра обороны ЦАР, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с ФАН отметил, что многие страны стремятся к расширению военного сотрудничества с Москвой, поскольку понимают, что РФ в состоянии обеспечить их безопасность.

"Тенденция очевидна: очень многие страны хотели бы, чтобы российские военные базы находились на их территории.

Это является свидетельством того, что они видят в России очень серьезного и надежного партнера, который в состоянии обеспечить их безопасность и оказать поддержку", - сказал сенатор.

Директор Центра анализа стратегий и технологий, эксперт РСМД Руслан Пухов ранее в разговоре с "Газетой.Ru" объяснял интерес ЦАР к военному сотрудничеству с Москвой эффективностью российского оружия и успехом антитеррористической операции РФ в Сирии. По мнению эксперта, в связи с этим власти ЦАР рассматривают Россию как государство, способное оказать помощь республике после вывода из страны французских войск.

"Присутствие России в ЦАР может оказаться выгодным плацдармом РФ в Африке и козырем Москвы в отношениях с Францией, - констатирует Руслан Пухов. - Не стоит сбрасывать со счетов и экономическую составляющую, ЦАР располагает богатыми запасами полезных ископаемых. Если в стране будет установлена стабильность, центральноафриканские ресурсы могут стать предметом выгодных контрактов".

Впрочем, как отмечает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, целесообразности в размещении российской базы в ЦАР нет. По словам военного эксперта, "присутствие там наших военных советников, военных профессионалов, которые будут помогать готовить, обучать армию и спецподразделения ЦАР, поставки российского оружия" - достаточный фактор внутренней стабилизации в стране.

Размещение военной базы в ЦАР также могло бы еще в большей степени осложнить отношения Москвы с Евросоюзом, страны которого крайне обеспокоены российским усилением в регионе.

Еще в октябре прошлого года главы МИД стран ЕС договорились расширить поддержку ЦАР по вопросам безопасности и обороны.

Как сообщает The Wall Street Journal, дипломаты попросили внешнеполитическую службу ЕС разработать план оказания консультаций и помощи силам внутренней безопасности ЦАР.

Европейские политики считают, что для российской стороны Центральноафриканская республика воспринимается в первую очередь как богатое полезными ископаемыми государство и точка опоры для влияния во всей Африке.

Георгий Березовский