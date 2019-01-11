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11.01.2019
Интерфакс-АВН

Робот-сапер "Уран-6" получил новую платформу на базе "КАМАЗа"

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Военнослужащий-оператор робота "Уран-6"
Военнослужащий-оператор робота "Уран-6".
Источник изображения: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ ТАСС

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Предназначенный для разминирования робототехнический комплекс "Уран-6", который в 2018 году начал поступать в ВС РФ, получил новую мобильную платформу для быстрой разгрузки, сообщает Минобороны России.

"Мобильный робототехнический комплекс "Уран-6" получил новую платформу для транспортировки. В состав "робота-сапера" войдет четырехосный "КАМАЗ", оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт". Конструкция платформы в разы сокращает время подготовки комплекса к работе", - говорится в сообщении.

По расчётам военного ведомства, теперь "Уран-6" будет штатно располагаться на платформе, которая при помощи гидравлического привода спускает робота на землю и поднимает обратно, затрачивая на перемещение не более трёх минут.

"Первые комплексы "Уран-6" на новой платформе поступят в международный противоминный центр Вооружённых сил России в январе 2019 года. "Уран-6" создан для снижения опасности для личного состава при выполнении задач по разминированию. Его опытные образцы успешно прошли все виды испытаний в ходе учений и боевых действий в Сирии", - добавили в Минобороны.

Робот-сапер "Уран-6" - гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал, предназначенный для разминирования участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Управляется оператором при помощи пульта с расстояния до 1 километра. Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 килограммов тротила. Кроме того, оборудование комплекса позволяет находить опасные предметы и определять их тип. В зависимости от этого оператор может выбрать наилучший способ обезвреживания.

10.01.2019
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