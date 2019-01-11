"Ростеху" на конец ноября было передано более 83% акций ОАК - материалы авиахолдинга

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкорпорация "Ростех" по состоянию на конец ноября 2018 года была владельцем 83,8933% акций ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", говорится в опубликованном в четверг списке аффилированных лиц ОАК.

До этого у "Ростеха" не было доли в капитале ОАК.

Доля Росимущества в авиакорпорации за последний квартал года при этом снизилась с 92,3058% до 8,9924%, указано в материалах.

В конце октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" находящихся в федеральной собственности (через Росимущество) 92,31% акций ОАК. Согласно указу, бумаги должны быть переданы в течение 18 месяцев.

Помимо Росимущества небольшими пакетами ОАК владеют ВЭБ (более 4%) и частные акционеры (более 3%), указано на сайте холдинга.