790-й истребительный авиационный полк в Хотилово начал получение истребителей Су-35С

Как сообщила 9 января 2019 года пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), пара новейших многоцелевых истребителей Су-35 совершила перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования Западного военного округа, расположенный в Тверской области.

Один из последних переданных ВКС России истребителей Су-35С (бортовой номер "15 красный") по гособоронзаказу 2018 года, построенный Комсомольским-на-Амуре филиалом "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" ПАО "Компания "Сухой", во время промежуточной посадки в Перми при перегоне из Комсомольска-на-Амуре, 29.12.2018. Самолет, предположительно, прибыл в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области (с) Владимир Смертин / ВКонтакте

"Первые экипажи осуществили перелет на дальность более девяти тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о начале поступления истребителей Су-35С на вооружение 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. Сейчас 790-й полк, по известным данным, имеет в своем составе две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одну эскадрилью модернизированных истребителей Су-27СМ. Как явствует из сообщения пресс-службы ЗВО, истребители Су-35С поступают для перевооружения эскадрильи истребителей Су-27СМ.

Предположительно, в Хотилово первыми прибыли наблюдавшиеся 29 декабря 2018 года во время промежуточной посадки в Перми два совершавших перелет в Европейскую часть России новых истребителя Су-35С с красными бортовыми номерами "15" и "17". Это два последних самолета из переданной 11 декабря 2018 года Министерству обороны России завершающей по гособоронзаказу 2018 года партии из четырех Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре филиала "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация").

Напомним, что по завершении перевооружения в 2018 году на истребители Су-35С 159-го гвардейского истребительного авиационного полка той же 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии, на аэродром Бесовец в октябре и декабре 2018 года дополнительно прибыли из Комсомольска-на-Амуре четыре истребителя Су-35С новой постройки КнААЗ с красными бортовыми номерами новой серии "11", "12", "14" и "16". По всей видимости, данные самолеты используются в Бесовце для изучения личным составом 790-го авиационного полка и в самое ближайшее время также будут переброшены в Хотилово.

ВКС России получили с конца 2012 года к настоящему времени 78 серийных самолетов Су-35С, в том числе десять в 2018 году.

790-й истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии стал четвертым строевым авиационным полком ВКС России, получившим истребители Су-35С. Ранее истребителями Су-35С были полностью перевооружены 159-й гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО (Бесовец, Карелия) и 23-й истребительный авиационный полк 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Дземги, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский храй) - оба двухэскадрильного состава. Кроме того, одна эскадрилья Су-35С находится в составе 22-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Центральная Угловая, Приморский край).