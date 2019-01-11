Задолженность ВВС Индии перед компанией Hindustan Aeronautics Limited

К концу текущего финансового года [31 марта 2019 года] задолженность ВВС Индии перед индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL) составит 200 млрд рупий (около 2,8 млрд долл.), включая 70 млрд рупий (около 992 млн долл.), перенесенных с предыдущего года, пишет Аджай Шукла (Ajai Shukla) в статье для индийского издания "Business Standard" со ссылкой на председателя правления HAL Шри Р. Мадхавана.

Первый прошедший межресурсный ремонт на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике истребитель ВВС Индии Су-30МКИ (индийский бортовой номер SB-027, заводской номер 10МК2202) (с) Ajai Shukla / ajaishukla.blogspot.com

Несмотря на то, что ВВС задерживали платежи перед HAL, выплаты со стороны ВВС иностранным поставщикам осуществлялись в соответствии с графиком. Источники в министерстве обороны Индии отмечают, что французская компания Dassault Aerospace получила порядка 200 млрд рупий (2,8 млрд долл.) в рамках контракта на поставку 36 истребителей Rafale, подписанного в 2016 году. Меньшие суммы в районе 20 млрд рупий (283 млн долл.) ежегодно выплачивались Boeing по контрактам, подписанным в 2015 году по боевым вертолетам АН-64Е Apache и тяжелым военно-транспортным вертолетам CH-47F Chinook.

Поставки истребителей Rafale компанией Dassault должны начаться в нынешнем году. То же касается поставок Boeing. С другой стороны, как отмечает господин Мадхаван: "ВВС Индии должны HAL деньги за самолеты, вертолеты и услуги, которые мы уже предоставили. На сегодняшний день долговые обязательства составляют 157 млрд рупий (2,2 млрд долл.) и к 31 марта они возрастут до 200 млрд (2,8 млрд долл.)".

В отсутствии платежей отрицательный баланс HAL на конец года достиг беспрецедентного значения. 29 тысяч сотрудников компании, которые уже пострадали от заявления министра обороны Нирмалы Ситхараман в сентябре 2018 года о том, что HAL не в состоянии произвести истребители Rafale, встретили Новый 2019 год без декабрьских зарплат.

Следовательно, чтобы обеспечить ежемесячный фонд заработной платы в размере 3,58 млрд рупий (50,7 млн долл.) и поддерживать работоспособность производственных линий, для чего требуется 13-14 млрд рупий (184-198 млн долл.) в месяц, компания впервые в своей истории взяла банковский кредит в размере 7,8 млрд рупий (110,6 млн долл.).

HAL, компания традиционно богатая наличными средствами, стабильно переводила правительству 110 млрд рупий (1,6 млрд долл.) из своих резервов. В 2015-2016 году министерство юстиции Индии запустило "программу обратного выкупа акций", согласно которой HAL должна была передать правительству 63,9 млрд рупий (905,8 млн долл.). Компания произвела выплаты двумя траншами - в 2015-2016 и в 2017-2018 фин годах.

Кроме того, за последние пять лет HAL выплатила правительству дивиденды и налоги на сумму 46,3 млрд рупий (656 млн долл.).

По словам Мадхавана, он намерен обратиться к министру обороны с просьбой повлиять на ВВС и потребовать немедленной выплаты хотя бы части их долгов. Армия и ВМС Индии всегда платили вовремя.

Задержка платежей со стороны ВВС наглядно демонстрирует, как иностранные закупки привели к финансовому напряжению. Несмотря на получение львиной доли средств из оборонного бюджета в этом году - 357,6 млрд рупий (5 млрд долл.) по сравнению с 267 млрд рупий (около 3,8 млрд долл.) для армии и 208 млрд рупий для ВМС (2,9 млрд долл.) - выплаты зарубежным поставщикам, в частности Dassault, оставили ВВС без средств для погашения задолженности перед HAL за полученное оборудование. К нему относятся истребители Су-30МКИ и Tejas, модернизация парка истребителей Mirage 2000 и Jaguar, а также крупные поставки вертолетов национальной разработки Dhruv и Rudra.

Не возлагая больших надежд на получение выплат в ближайшее время, HAL ввела меры жесткой экономии. В письме финансового директора компании говорится следующее: "Текущая ситуация с оборотом наличных средств в компании является критической. При том, что наши бюджетные потребности в 2018-2019 фин году составляют 193,3 млрд рупий (2,7 млрд долл.), на данный момент сумма собранных средств достигла только 64,1 млрд рупий (909 млн долл.)… Это привело к необходимости привлечения дополнительных банковских средств - 7,8 млрд рупий (110,6 млн долл.) по состоянию на 31.12.2018".

"В ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе с министерством обороны, также стало понятно, что дальнейшего выделения средств из бюджета ВВС и других оборонных заказчиков может не произойти до 31 марта 2019 года. Это приведет к дефициту в размере около 60 млрд рупий (850 млн долл.), даже после рассмотрения отсрочки по основным статьям расходов, включая определенные закупки. Кроме того, текущий портфель заказов компании является некомфортным для долгосрочного устойчивого развития".

Представители министерства обороны и ВВС Индии не ответили на запрос журналистов.

Председатель правления HAL признает, что неспособность ВВС оплачивать свои счета повлияет на цену акций компании - сегодня она составляет 814 рупий (11,5 долл.) за акцию, что на 30 процентов ниже, чем годовой максимум в 1184 рупий (16,8 долл.).

"По сути, акционеры HAL принимают удар по ценам на акции, потому что правительство не оплачивает свои счета", - заявил анонимно высокопоставленный представитель HAL.

Еще более тревожным является влияние на работу HAL дефицита целевых средств. "Мы поддерживаем работоспособность парка самолетов ВВС, но в следующем году данное направление работы может сильно пострадать. Если мы не сможем оплатить сырье и запчасти, как мы будем поддерживать функционирование парка?", - задается вопросом господин Мадхаван.

Также ущерб будет нанесен ряду проектов, финансируемых HAL. Увеличение производственных мощностей по истребителям Tejas с 8 до 16 машин в год требует HAL и ВВС разделить издержки в размере 13,8 млрд рупий (195,7 млн долл.). Денег на это не будет.

Помимо этого, HAL выделяет 5 млрд рупий (70,8 млн долл.) на разработку турбовинтового учебно-тренировочного самолета HTT-40, которая близка к завершению, но может быть приостановлена. HAL также вкладывает 2 млрд рупий (28 млн долл.) на разработку легкого ударного вертолета LCH (Light Combat Helicopter), пока ВВС не разместит заказ. Чрезвычайно важный проект легкого многоцелевого вертолета LUH (Light Utility Helicopter) тоже требует финансирования HAL.

Ключевой вопрос заключается в том, как компания, котирующаяся на бирже, в состав которой входят семь независимых директоров, оказалась в такой тяжелой финансовой ситуации без какого-либо явного протеста со стороны совета директоров.

Издание "Business Standard" обратилось к семи независимым директорам в совете HAL с вопросом о том, не высказывали ли они свою обеспокоенность относительно ухудшения финансового положения компании. Никто из них не ответил на письма, направленные по электронной почте.

4 января 2019 года министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила в парламенте, что HAL уже имеет заказы на 1 триллион рупий (14,1 млрд долл.). Несмотря на то, что компания уже опровергла это заявление, информация о неплатежах ВВС свидетельствует о том, что нынешний кризис связан не только с нехваткой заказов, но в еще большей степени с задержкой выплат по уже полученным и полностью выполненным заказам.