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11.01.2019
bmpd.livejournal.com

Наблюдается утечка кадров турецкой военной промышленности за рубеж

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Тайип Эрдоган и Абдуллах Гюль
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Турции Абдуллах Гюль на церемонии передачи трех боевых вертолетов TAI T129 ATAK вооруженным силам Турции, 10.06.2014.
Источник изображения: commons.wikipedia.org.

Как пишет американское издание "Defense News" в материале Burak Ege Bekdil "Turkish ‘brain drain’: Why are defense industry officials ditching their jobs in Turkey for work abroad?", турецкие власти пытаются выяснить, почему талантливые работники национального военно-промышленного комплекса стали уезжать в западные страны. Эта волна эмиграции может поставить под угрозу многие турецкие оборонные программы.


Президиум оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığından – SSB), напрямую подчиняющийся президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, провел опрос, чтобы лучше понять сложившийся феномен.


Парламентский запрос показал, что в последние месяцы в общей сложности 272 представителя оборонной промышленности (в основном старшие инженеры) уехали из Турции на новые рабочие места за границей – в основном в Нидерландах, США и Германии. По данным внутреннего расследования SSB, другие странами, куда уезжают инженеры – Великобритания, Канада, Австралия, Австрия, Бельгия, Италия, Швеция, Польша, Франция, Финляндия, Япония, Таиланд, Катар, Швейцария и Ирландия.


В основном от «утечки мозгов» страдают госудаственные компании, включая Aselsan, Havelsan, Roketsan, CTM, Turkish Aerospace Industries и SDT.


SSB разослал анкеты 272 получателям; из них отреагировали 81 человек, и на основе их ответов сделаны следующие выводы:

  • 41 процент эмигрантов находятся в возрастной группе 26-30 лет. «Это указывает на стремление молодых специалистов к поиску новых возможностей за рубежом», - отметил один из сотрудников SSB.
  • 40 процентов из них бакалавры; 54 процента закончили магистратуру; и 6 процентов имеют докторские степени или более высокие степени.
  • 59 процентов имеют опыт работы в турецкой промышленности более четырех лет.
  • Большинство среди тех, кто ушел (26 процентов), назвала «ограниченные возможности продвижения по службе и профессионального роста» основной причиной поиска работы в зарубежных компаниях. В числе других причин называются отсутствие равных возможностей в продвижении по службе (14 процентов); низкая заработная плата (10 процентов); дискриминация, травля в коллективе и несправедливость на работе (10 процентов).
  • 60 процентов заявили, что нашли работу в иностранных оборонных компаниях после того, как подали заявку на вакансии.
  • 61 процент - инженеры и 21 процент - отраслевые исследователи (industry researchers).

Что касается условий для возможного возвращения в Турцию, то респонденты указали на более высокие зарплаты, лучшие условия труда, полное использование ежегодного отпуска, более компетентное начальство и содействие академической карьере со стороны руководства.


Они также хотят, чтобы политическая ситуация в Турции нормализовалась и чтобы работники получили социальные права в соответствии со стандартами Европейского Союза. Респонденты хотят гарантий, что не будет дискриминации работников по политическим убеждениям, образу жизни и религиозным убеждениям. Они добавили, что травля на работе должна прекратиться и что сотрудникам должны быть предоставлены равные возможности.


В недавней статье в "The New York Times" со ссылкой на Турецкий статистический институт сообщается, что более четверти миллиона турок эмигрировали в 2017 году, что на 42 процента больше по сравнению с 2016 годом, когда страну покинули почти 178 000 граждан. Число турок, ходатайствующих о предоставлении убежища за рубежом, подскочило на 10 000 в 2017 году до более чем 33 000.


«Бегство талантов и капитала обусловлено мощным сочетанием факторов, которые стали определять жизнь при господине Эрдогане, его противники уже отчаялись и не могут оставаться в стране», - пишет "The New York Times". – Тут и страх перед политическим преследованием, терроризмом, углубляющимся недоверием к судебной системе и произволом властей, а также ухудшение делового климата, вызванное опасениями, что господин Эрдоган необоснованно манипулирует управлением экономикой, чтобы принести пользу себе и своему окружению».


Один старший инженер, который ушел из своей турецкой компании для работы в не-турецком европейском бизнесе, сказал "Defense News": «Я знаю нескольких коллег, которые хотят уйти, но еще не нашли подходящую работу. Я ожидаю, что утечка мозгов в ближайшие годы ускорится, все зависит от возможностей западных компаний принять больше талантов из Турции».

10.01.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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