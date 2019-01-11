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11.01.2019
Lenta.ru

Рогозин приписал Сердюкову развал "Роскосмоса"

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Анатолий Сердюков и Дмитрий Рогозин
Анатолий Сердюков и Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Идея создания в России единого ракетно-космического холдинга, объединяющего "Роскосмос", "Алмаз-Антей", "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) и корпорацию "Тактические ракетные вооружения" (КТРВ), вброшена в СМИ для фальстарта, однако является верной, заявил РБК гендиректор космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Бывший вице-премьер сказал, что перечисленные компании "являются еще с советских времен родными для космической промышленности", но "оказались в иных структурах". Он привел пример с орбитальными комплексами "Алмаз" и "Салют", разработкой которых занималось "НПО машиностроения", а производством — "Центр Хруничева".

"Хруничевский ракетный завод был, по большому счету, серийным заводом "НПО машиностроения". Но потом по инициативе [министра обороны Анатолия] Сердюкова эта космическая фирма была включена в периметр корпорации "Тактическое ракетное вооружение"", — сказал глава "Роскосмоса".

Также Рогозин отметил корпорацию "Комета", которая занималась созданием системы управления в рамках программы "Истребитель спутников", и "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт" (ЦНИРТИ), разрабатывающий аппаратуру для радиоэлектронной разведки и борьбы, которые в настоящее время входят в "Алмаз-Антей".

По его словам, КТРВ и "Алмаз-Антей" имеют "большую экспортную выручку", которая "могла бы пойти на оперативное решение проблем" предприятий "Роскосмоса". Топ-менеджер добавил, что оборонные предприятия, раньше бывшие частью единой советской ракетно-космической промышленности, может сгубить "разобщенность".

"Поэтому идея воссоединения отрасли не является надуманной, считаю ее правильной и неизбежной", — заключил глава "Роскосмоса".

В январе стало известно, что НАСА отказалось принимать Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов.

В августе 2018 года Рогозин заявил, что финансирование "Роскосмоса" обеспечивалось продажей НАСА мест на российских пилотируемых кораблях "Союз". В июле того же года в "Роскосмосе" ответили на высказывание директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет "Союз-2".

О возможности создания в России ракетно-космического холдинга стало известно в марте 2018 года.

"Роскосмос" считается самой неэффективной госкорпорацией в России. Наибольшие финансовые и производственные проблемы наблюдаются у московского "Центра Хруничева", долговые обязательства которого (более 130 миллиардов рублей) сопоставимы с годовым бюджетом госкорпорации. В настоящее время государство оказывает поддержку данному предприятию.

Рентабельные российские военно-промышленные компании "Алмаз-Антей" и КТРВ входят в первую сотню мировых поставщиков военной техники.

10.01.2019
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Роскосмос
РТИ ОАО
ЦНИРТИ
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Рогозин Дмитрий
Сердюков Анатолий
Проекты
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Союз-2 РН
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