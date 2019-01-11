Войти
11.01.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин рассказал о сегодняшнем состоянии "Роскосмоса" - разобщенное производство, устаревшие технологии, мало молодежи

185
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Владимир Трефилов / РИА Новости

Он также заявил, что самостоятельно вызвался возглавить госкорпорацию, чтобы объединить ракетно-космическую отрасль по примеру ВПК

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утверждает, что самостоятельно вызвался возглавить госкорпорацию, чтобы объединить ракетно-космическую отрасль по примеру ВПК.

Как заявил Д.Рогозин в интервью РБК, с 2013 года он стал убежденным сторонником объединения ракетно-космической отрасли, включая гражданский и военный космос, в рамках единой госкорпорации.

"После очередного тяжелого разговора с коллегами в "Роскосмосе" я понял: если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. И поэтому я сам вызвался возглавить эту работу", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, в 2011 году состояние оборонно-промышленного комплекса страны напоминало положение "Роскосмоса" сейчас: разобщенное производство, устаревшие технологии, мало молодежи.

"С 2013 года я стал убежденным сторонником объединения ракетно-космической отрасли, включая гражданский и военный космос, в рамках единой госкорпорации. На тот момент мы имели, с одной стороны, Федеральное космическое агентство, с другой - грозди предприятий, рассыпанные в виде полуфеодальных натуральных хозяйств. Сейчас мы ведем плановое переоснащение наших стратегических ядерных сил и укрепляем орбитальную группировку военного назначения", - сказал глава "Роскосмоса".

При этом Д.Рогозин отрицает, что прежде чем назначить главой "Роскосмоса" ему предлагали стать полпредом президента в Центральном федеральном округе и не считает новую должность понижением.

"Нет, это (предложения стать полпредом в ЦФО) неправда. Никаких предложений ко мне не поступало, я был полностью нацелен именно на эту работу. Да, это не административная, а хозяйственная работа. Этой работой я горю, живу ей 24 часа в сутки в буквальном смысле. Для меня это не понижение, а высокая честь возглавить такую отрасль и исправить в ней положение дел", - сказал он.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
01.02.2016
Правительство просят не сокращать количество специальностей в вузах
06.06.2014
В перспективе России понадобятся Луна и Марс
14.11.2012
Дмитрий Рогозин: то, что мы задумали и уже делаем, врагу не понравится
23.04.2012
Центр оборонных технологий создадут в Сибири
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ