Рогозин рассказал о сегодняшнем состоянии "Роскосмоса" - разобщенное производство, устаревшие технологии, мало молодежи

Он также заявил, что самостоятельно вызвался возглавить госкорпорацию, чтобы объединить ракетно-космическую отрасль по примеру ВПК

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утверждает, что самостоятельно вызвался возглавить госкорпорацию, чтобы объединить ракетно-космическую отрасль по примеру ВПК.

Как заявил Д.Рогозин в интервью РБК, с 2013 года он стал убежденным сторонником объединения ракетно-космической отрасли, включая гражданский и военный космос, в рамках единой госкорпорации.

"После очередного тяжелого разговора с коллегами в "Роскосмосе" я понял: если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. И поэтому я сам вызвался возглавить эту работу", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, в 2011 году состояние оборонно-промышленного комплекса страны напоминало положение "Роскосмоса" сейчас: разобщенное производство, устаревшие технологии, мало молодежи.

"С 2013 года я стал убежденным сторонником объединения ракетно-космической отрасли, включая гражданский и военный космос, в рамках единой госкорпорации. На тот момент мы имели, с одной стороны, Федеральное космическое агентство, с другой - грозди предприятий, рассыпанные в виде полуфеодальных натуральных хозяйств. Сейчас мы ведем плановое переоснащение наших стратегических ядерных сил и укрепляем орбитальную группировку военного назначения", - сказал глава "Роскосмоса".

При этом Д.Рогозин отрицает, что прежде чем назначить главой "Роскосмоса" ему предлагали стать полпредом президента в Центральном федеральном округе и не считает новую должность понижением.

"Нет, это (предложения стать полпредом в ЦФО) неправда. Никаких предложений ко мне не поступало, я был полностью нацелен именно на эту работу. Да, это не административная, а хозяйственная работа. Этой работой я горю, живу ей 24 часа в сутки в буквальном смысле. Для меня это не понижение, а высокая честь возглавить такую отрасль и исправить в ней положение дел", - сказал он.