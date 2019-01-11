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11.01.2019
Интерфакс-АВН

Причины появления отверстия в "Союзе" могут стать известны в ближайшие недели - Рогозин

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Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09"
Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09".
Источник изображения: Reuters

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Российские эксперты имеют достаточно материала, чтобы установить причины появления отверстия в "Союзе", заявил глава "Роскосмоса" в интервью РБК.

"Сегодня на руках у экспертов находятся все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины произошедшего. 20 декабря на Землю вернулся корабль "Союз МС-9", я сам поехал в Казахстан его встречать. Сам же контролировал операцию по изъятию контейнера с материалами, которые наши космонавты Кононенко и Прокопьев добыли, проводя высокорискованную операцию в открытом космосе. Сейчас с содержимым этого контейнера работают эксперты", - сказал Д.Рогозин.

При это он не стал раскрывать предварительные выводы о причинах произошедшего, а также о якобы роли американских астронавтов в появлении отверстия, тем не менее добавив, что американская сторона интересуется ходом расследования.

"Наше дело - обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они. Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии "Роскосмоса", и немедленно эта информация будет доложена руководству страны. Это произойдет в ближайшие недели. Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему свое время", - сказал он.

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие. С.Прокопьев доставил их на Землю, где эксперты-криминалисты проведут исследование образцов, чтобы установить обстоятельства возникновения отверстия.

10.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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