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11.01.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин назвал главной задачей "Роскосмоса" возвращение России лидерства в освоении космического пространства

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

При этом он отметил, что приходится конкурировать с американскими коллегами, несмотря на многократное их преимущество в финансировании

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Главная задача "Роскосмоса" - вернуть России лидерство в освоении космического пространства, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Для нас сегодня главная задача, и это мы четко пропишем в новой стратегии, которую будем принимать в этом году, - это вернуть России лидерство в космосе - ни меньше, ни больше", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК) в четверг.

"Надо самих себя убедить. Русский характер в этом и состоит. Для нас наш главный враг - это наше собственное неверие в себя. Вот у нас этого неверия в себя нет", - добавил глава госкорпорации.

По его словам, "есть такая прекраснодушная фраза: космос вне политики, иногда она работает, но чаще всего не работает".

"Космос - это квинтэссенция политики, демонстрация технологической мощи страны, возможности того, что она может сделать", - отметил Д.Рогозин.

Он подчеркнул при этом, что "Роскосмосу" приходится конкурировать с американскими коллегами, несмотря на многократное их преимущество в финансировании. "Сегодня финансирование "Роскосмоса" в 20 раз меньше, чем у НАСА. А с нас требуют примерно то же самое, что и с НАСА", - сказал Д.Рогозин.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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