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11.01.2019
Интерфакс-АВН

В России завершены испытания самого маленького и точного в мире датчика ориентации для спутников

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Спутник на орбите Земли
Спутник на орбите Земли.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН Компания "Азмерит" успешно завершила цикл наземных испытаний малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для малых космических аппаратов, сообщает пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС), в состав которого входит предприятие.

"Летные испытания прибора в условиях космоса запланированы на конец 2019 года", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг.

По информации пресс-службы, малогабаритный звездный датчик АЗДК-1 в ходе термовакуумных и вибродинамических испытаний, проводившихся на стендовом оборудовании РКС, подтвердил прочностные характеристики, возможность сохранять точность определения координат в условиях воздействия нагрузок при выведении аппарата на орбиту и влиянии факторов космической среды.

"При активном содействии РКС мы провели термовакуумные и вибродинамические испытания датчика АЗДК-1. В ходе вибродинамических испытаний датчики подвергались синусоидальным и случайным вибрациям, пиковым ударным ускорениям до 25g. Датчики находились в термовакуумной камере в течение трех дней при циклическом изменении температуры от минус 27°С до плюс 57°С. Датчики достойно выдержали эту программу испытаний и штатно функционировали", - сказал заместитель генерального директора компании "Азмерит" Марат Абубекеров, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что датчики АЗДК-1 обеспечивают высокую точность ориентации космического аппарата по звездам. При этом они существенно меньше, легче и дешевле существующих в мире аналогов. Прибор весит всего 193 грамма, оснащен матрицей КМОП 1024?1280 пикселей, бортовым каталогом на 2400 звезд и обеспечивает точность около 5 угловых секунд.

Звездный датчик фотографирует участок звездного неба и определяет на основе бортового каталога направление оптической оси прибора в данный момент времени. АЗДК-1 - автономный прибор и самостоятельно рассчитывает кватернион ориентации и передает его бортовому компьютеру космического аппарата.

"Предполагается установить прибор на технологический наноспутник ТНС разработки РКС", - информирует пресс-служба.

10.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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РКC
Проекты
ИТ
Наноиндустрия
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